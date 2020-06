El presidente dijo que cierra el Amba para cuidar del virus al resto del país

Sábado 27 de junio de 2020

Salud versus economía y caída del PBI Alberto Fernández también se refirió al debate entre la opción por la salud o la economía. Citó allí al Banco Mundial, que concluyó que esta “es la crisis económica más grave desde 1870. Y no habla de Argentina, habla de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia”. Luego detalló los datos sobre la caída del PBI que el FMI acaba de dar a conocer como proyección para este año. “Ahí tienen Italia, España, México, Reino Unido, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania. Tienen muchos países que se liberaron y tuvieron un criterio distinto a la cuarentena y los resultados son los mismos que Argentina” (ver Caída del PBI). Concluyó que cuando se miran los números, “Argentina se distingue del resto”, para insistir en que “el problema económico no es la cuarentena, es la pandemia. Y eso afecta a todos por igual”. En cuanto a la incidencia de la cuarentena, añadió que está “en la cantidad de fallecimientos. Ahí uno se da cuenta de que tuvo sentido el esfuerzo”, en la Argentina.



Se impondrán restricciones con mayores controles

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 1 y el 17 de julio, para enfrentar la pandemia de coronavirus Covid-19. También quedó incluida Chaco entre las provincias con más altos niveles de contagios, donde además se sostendrá un plan más estricto para evitar la circulación del virus. Sobre las demás jurisdicciones, como el caso de Misiones, el jefe de Estado no hizo alusiones. Al respecto El Territorio, pudo conocer cómo las autoridades están planificando continuar en la provincia (ver página 4).Respecto al anuncio de ayer, el presidente Alberto Fernández sostuvo: “Hoy, el 97% de los casos que se detectan ocurren en el Amba y en los últimos 20 días los casos aumentaron un 147 por ciento, y los fallecidos aumentaron un 95 por ciento”. Es lo que detalló el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.“Estamos viendo que Amba está contagiando al resto del país;entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar por dos motivos. Primero para preservar la salud de los que vivimos allí, segundo para ser solidarios con el resto del país, tenemos que aislar de algún modo el Amba del resto del país porque el resto del país no está teniendo los problemas del Amba. Tal vez tengamos que también pensar estas medidas para Chaco que está teniendo una velocidad de contagio parecida a la de Amba, pero que no trasciende al resto del país como sí trasciende el Amba”, afirmó el jefe de Estado, en el día donde confirmaron 2.886 nuevos casos.Antes de abocarse a detallar el impacto que está generando el virus en el país y en especial en las zonas donde se establecerá un mayor endurecimiento del aislamiento social, recordó cómo vienen encarando esta amenaza en forma conjunta con Kicillof y Rodríguez Larreta.“Van casi 100 días de cuarentena, sé que es duro, que genera angustia en los comerciantes, a los padres que no podemos mandar a nuestros chicos a la escuela. Y es muy difícil para nosotros como gobernantes, sabemos del cansancio y la frustración que genera”, reconoció Rodríguez Larreta, quien no obstante remarcó que “esta cuarentena nos evitó el colapso del sistema sanitario, como pasó en muchas ciudades del mundo”.En forma previa, Alberto Fernández planteó: “No tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. Aislarse genera tedio, enojo, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora, pero se recupera”, sostuvo al lamentar las pérdidas humanas generadas por el coronavirus.Añadió además que la idea es “mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico con test más rápidos y vamos a aprovechar mejor los centros de aislamiento”, subrayó el jefe de Estado.Adelantó que “a las zonas que estamos afectando a este cierre vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la ATP y lo hicimos con los sueldos de mayo y junio, con los de junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los de julio que se cobrarán en agosto”.En cuanto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recordó que se otorgó en dos ocasiones a todo el país, “ahora vamos a darlo por tercera vez en esta zona del área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y tal vez alguna otra razón que entendamos que debe entrar en la misma sintonía”.Afirmó que “los comerciantes, los profesionales independientes, tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa 0 que dan los bancos que tienen que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150 mil pesos , que está garantizado por el Estado”. En cuanto a la situación económica en el resto del país, el mandatario señaló que “fuera del Amba, la actividad económica funciona en un 80%, en 20 provincias el 95% de los comercios ya está trabajando”.Las nuevas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires implicarán la limitación en el uso del servicio de transporte público, que estará destinado exclusivamente a los trabajadores de los servicios esenciales, que son 24 según el artículo 6 del decreto 297/2020. Quienes estén en esta última situación y se trasladen con sus automóviles deberán solicitar nuevamente el permiso de circulación correspondiente.“Vamos a volver a sacar a las fuerzas de seguridad para controlar el tráfico de automóviles y de personas para que sólo se muevan los que cumplen actividades esenciales”, enfatizó el presidente.Sólo podrán permanecer abiertos los comercios esenciales, para compras de cercanía, por lo que en muchos rubros deberán volver a bajar las persianas.En ciertas zonas del Gran Buenos Aires se permitirá el funcionamiento de algunas industrias, como parques industriales, aquellas que exigen procesos continuos de producción y las que producen con fines de exportación.Respecto del empleo público, se propiciará que tanto en Nación, como en ciudad y provincia de Buenos Aires se limite la circulación de trabajadores para incentivar el trabajo remoto en todos los casos en que pueda realizarse.El mandatario anunció también que el gobierno nacional continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del Amba, así como continuará con el pago del IFE en esa área, en Chaco y en algunas zonas de Río Negro.Recordó que “los comerciantes y los profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa 0, en relación a sus actividades”.Por último, informó sobre la continuidad del plan Detectar tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires para descubrir contagios y dar los tratamientos que corresponden a los vínculos de proximidad de quien tiene test positivo. “Profundizaremos con mayor cantidad de gente y de test”, señaló el mandatario.