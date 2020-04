El presidente anunció la extensión del aislamiento hasta el 26 de abril

Sábado 11 de abril de 2020

“El único remedio es resguardarse” “Quiero que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. Sin conocer la vacuna o el remedio que la evite. Y el único remedio que sostienen los epidemiólogos y que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Por lo tanto tenemos que recurrir a eso para aletargar la velocidad de contagio; y haciendo más liviana la velocidad, podemos dar más respuesta a quienes se infecten y necesiten ser atendidos médicamente”, aclaró el presidente en el inicio de su alocución. “En el inicio, cada tres días se multiplicaba el contagio. Esa es la velocidad de contagio. Qué logramos hoy, que esa velocidad sea del 10,29. Es decir, que para que se multiplique debemos dejar pasar 10 días. Esto es lo que llamábamos achatar la curva”.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión de la cuarentena “así como está actualmente” hasta el domingo 26 de abril. Y consideró que habrá posibilidad de flexibilizar el aislamiento en algunos sectores productivos y de determinados grupos de personas.Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud), el presidente hizo hincapié en la necesidad de que el aislamiento sea estricto para los adultos mayores de 65 años, pues tienen una posibilidad de mortalidad del “80 por ciento”.Manifestó, en tanto,su pésame para los familiares de los fallecidos por contraer el Covid-19.Contempló así una cuarentena “liberada” para determinados “lugares o actividades” que será evaluada entre el gobierno y los gobernadores de las provincias y quedará formalizada en un decreto de necesidad y urgencia, que será firmado hoy.El jefe de Estado, realizó los anuncios en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, en la que explicó que podrían quedar comprendidos en ese DNU los “pueblos muy aislados y rurales, que no registran ningún caso de coronavirus”.Asimismo, anticipó que se permitiría la salida de personas discapacitadas y con autismo, por ejemplo, dentro de los límites cercanos a sus domicilios para morigerar la presión del encierro.El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no “relajarse” y pidió “el compromiso de todos”.“Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso -el 4 de marzo- hoy teníamos que haber tenido 45.000 casos, y tenemos 1.975. Hoy tenemos el 4,16% de lo que podíamos haber tenido”, dijo al respaldar los beneficios del aislamiento.“Todo lo que acabamos de ver lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Hemos logrado acotar mucho los términos de contagio, la velocidad de contagio, pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Es necesario que lo entendamos. Nadie sabe cuánto tiempo, cuándo va a terminar este martirio”, dijo sobre la enfermedad.En tanto, para dar ánimos, manifestó: “Les cuento todo esto porque es un logro de cada argentino y cada argentina, de la sociedad toda, me parece importante que lo sepamos para que entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, porque en la medida que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a los que se infectan”.El presidente anunció una acotada flexibilización del aislamiento social, con la autorización a algunos sectores de la producción y de servicios para volver a la actividad, como fabricantes de neumáticos, gomerías y talleres mecánicos, para atender las necesidades de los vehículos de fuerzas de seguridad y ambulancias, en el marco de la pandemia de coronavirus.En la conferencia de prensa sostuvo que se analiza “permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas de personas de su cercanía sólo dentro de los límites de su domicilio”, entre los que incluyó a personas que padecen autismo, y aseguró que, en consulta con los gobernadores, en adelante se determinará cuándo retomarán la actividad el resto de los sectores económicos.En tanto, anunció que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero quedará como el administrador de la cuarentena en el país.En su presentación, el presidente también expresó su “preocupación” por los monotributistas, en las categorías C y D (no alcanzados por el Ingreso Familiar de Emergencia) y aseguró que “hay un Estado presente que va a seguir ayudando” a quienes lo necesiten.En tanto, confirmó la apertura de las entidades bancarias (ya anunciada) a partir de este lunes. Y dijo que espera que en los próximos días se estén activando los créditos lanzados para asistir a las pymes en el país.Fernández confirmó además la continuidad del cierre de fronteras y sostuvo que el ingreso al país “está siendo administrado” en relación al regreso de los argentinos que aún se encuentran en el exterior, en el marco de la pandemia de coronavirus.“Las fronteras van a seguir exactamente igual y el ingreso al país está siendo administrado”, dijo el presidente.Además, aseguró que los hospitales modulares para hacer frente a la pandemia “van a estar listos en 15 días”.En la parte final de su discurso, el presidente consideró que estará abierto a pedidos puntuales que se considerarán.“Quiero proponerles un pacto: muchos gobernadores me han planteado que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas, creo que eso, hoy consulté con epidemiólogos, lo podemos hacer si administramos las salidas, nos damos un tiempo y nos damos una cercanía dentro de la casa. Correr dentro de cinco cuadras a la redonda de la casa, diferenciar para que un día salgan los que el DNI termina en 0, otro día los que termina en 1. Lo que hace falta es tomar un compromiso todos que es cumplir, porque si no vamos a estar obligados a volver para atrás”, completó.