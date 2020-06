El paciente de Campo Viera sigue con respirador artificial

Miércoles 10 de junio de 2020

Por tercer día consecutivo Misiones no registró nuevos casos de coronavirus, según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Así, la provincia continúa con 36 infectados de Covid-19, de los cuales nueve son considerados activos: tres permanecen internados y otros seis están en condición de externados, mientras que 26 se recuperaron y uno falleció.

Los tres internados son el empresario Juan Alfredo “Pancho” Szychowski, de 93 años, quien se encuentra en el sanatorio Boratti de Posadas en buen estado de salud; un joven de 24 años oriundo de San Vicente que tiene una patología de base, con estudios positivos para tuberculosis y está en el Samic de Oberá; y el paciente oncológico de 63 años, oriundo de Campo Viera, también internado en Oberá.

En este último paciente, el estado de salud se fue agravando con el correr de los días; actualmente se encuentra con apoyo respiratorio mecánico en terapia intensiva y su cuadro es delicado, precisó Héctor González, director del centro asistencial.

Además, recordó que se trata de un paciente oncológico en estado de metástasis, una patología de base de por sí complicada.

En tanto, el joven de 24 años -proveniente de San Vicente que también dio positivo por coronavirus- se encuentra estable, a pesar de que arrastra una neumonía como patología de base.

En la víspera se informó que el paciente presenta buena evolución, se halla clínicamente estable, sin apoyo de oxígeno y en las próximas horas podría ser externado.

González también dio precisiones sobre la situación de un padre y su hijo de 4 años cuyos tests arrojaron resultado dudoso, aunque ambos deberán permanecer aislados por catorce días.

“Hay algunos estudios que detectan un gen, en este caso el E, que son residuos del virus. Si bien son asintomáticos tienen que cumplir un aislamiento, tanto ellos como sus contactos, porque así es el protocolo”, explicó.

Asimismo, indicó que “no se busca el nexo epidemiológico, quién los contagió, porque es imposible con la circulación viral comunitaria que fue decretada a fines de marzo por el propio ministro de Salud Pública”.

“El nexo epidemiológico no se busca, pero sí los contactos directos para que no sigan contagiando si se detecta el virus en ellos. Igualmente, los nexos pueden estar en cualquier lado porque no todos los pacientes tiene síntomas”, alertó.

Al respecto, agregó que más del 80 por ciento de los contagiados no presentan síntomas, por lo que “es fundamental respetar medidas de bioseguridad, porque en Oberá no estamos exentos de eso y es muy importante saber que el contagio puede estar en cualquier lugar, sin síntomas”.



Descartados

En el último parte que Salud Pública dio a conocer en las últimas 24 horas se descartaron 39 casos, sumando un total de 1.115 (todos con nexo epidemiológico establecido, estudiado y descartado) desde que llegó la pandemia a la tierra colorada, el pasado 27 de marzo.

Hasta el momento, 1.898 personas se encuentran en aislamiento domiciliario bajo seguimiento por catorce días continuos, mientras que otras 4.901 finalizaron esa etapa.