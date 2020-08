El llanto de Emiliano Martínez tras ser campeón en Inglaterra

Hoy fuera cual fuera el resultado de la final de la FA Cup iba a haber un arquero argentino campeón en Inglaterra. Finalmente fue para el Arsenal, donde milita Emiliano Martínez, que venció por 2-1 al Chelsea de Willy Caballero. El arquero de 27 años se quebró de emoción en declaraciones post partido.



Just look how much the FA Cup win means to Arsenal keeper Emiliano Martinez 👏#facupfinal #bbcfacup pic.twitter.com/ZL0WtYjj5f