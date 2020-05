En Europa se confirmó el regreso de la Bundesliga y el efecto dominó repercute en el resto de los países del Viejo Continente, pero ¿qué pasa con Sudamérica?.

Habrá que acostumbrarse a ver fútbol en estadios vacíos. En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que no ve “en lo inmediato que haya fútbol con público” pero sí deslizó la posibilidad de que vuelva teniendo en cuenta el protocolo de seguridad para evitar “los riesgos del contacto físico entre los jugadores”.

Por otra parte, ninguna de las federaciones sudamericanas habla del regreso con hinchas, pero sí de la posibilidad de que vuelva a rodar la pelota en el mediano plazo.

En Argentina se hizo oficial la cancelación de la temporada y determinó que no habrá descensos en ninguna de las categorías, al menos, hasta el 2022. Los ascensos, en cambio, se definirán cuando se reanude las competencias.

Con la cancelación definitiva de la Copa de la Superliga luego de haberse jugado sólo parte de una jornada del torneo, no hay fecha estimada del retorno a los entrenamientos y se está estudiando si habrá un torneo de transición si la actividad regresa antes de fin de año.



Argentina en veremos

La industria del fútbol está absolutamente paralizada y con un pronóstico muy complicado después del 30 de junio cuando muchos futbolistas quedarían libres de sus clubes. En un contexto de preocupación y mucha incertidumbre, ayer el Ministro de Deportes Matías Lammens afirmó que el fútbol se reanudaría antes de fin de año y aseguró que se empezará a trabajar en un protocolo junto al Ministerio de Salud.

En el Gobierno Nacional, y también en la AFA, están convencidos que debe pasar el invierno antes del regreso de cualquier competencia deportiva.

“Yo creo que tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. No tengo ninguna duda. Otras ligas ya lo están haciendo. Ya lo dijo el Presidente también, hay que ir pensando en la posibilidad de testeos a los jugadores una vez que se normalice todo un poco más”, destacó ayer Lammens en declaraciones a Radio Continental.

Boca es el nuevo millonario del fútbol argentino Boca es el nuevo millonario del fútbol argentino, aunque el apodo lo lleve su rival de toda la vida. Y una de las pruebas más evidentes es que en plena época de crisis por el coronavirus, sin fútbol y con varios clubes en jaque, el Xeneize logró mantener sus cuentas equilibradas.Si bien es cierto que la pandemia le afectó de alguna manera en lo económico como a cualquier otra institución de la Argentina, la entidad presidida por Jorge Amor Ameal pudo hasta el momento hacer frente a todas sus obligaciones. Incluso con un 25 por ciento menos de ingresos que lo habitual.El club percibe de manera anual 5.400 millones de pesos. Esa cifra está compuesta por: 1.600 de cuotas sociales, 1.800 en sponsors generales (están incluidos los derechos de televisión y licencias), 800 en abonos , 600 de la marca que lo viste, 400 de su principal sponsor y 200 por recaudaciones en partidos de copa.

“Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos no era masiva y no había posibilidades de hacerlo. Pero teniendo los medios, me parece que podemos pensar, con un protocolo muy exigente y estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades. Seguramente tendré una reunión esta semana para trabajar en el protocolo”, cerró.