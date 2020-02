El detrás de las ‘pool party’, fiestas privadas de descontrol y excesos

Lunes 3 de febrero de 2020 | 00:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Las ‘pool party’ (fiesta en la pileta) están de moda en Oberá y el fin de semana pasado casi se cobraron la vida de Nahuel Sabaren (20), quien recibió un botellazo que le produjo hundimiento de cráneo. A una semana del hecho, el autor del brutal ataque ni siquiera fue identificado.

Tal como informó El Territorio en exclusiva, Sabaren fue traslado al Hospital Madariaga de Posadas, donde el último miércoles fue intervenido quirúrgicamente para extraer las partículas de hueso que quedaron incrustadas en su cerebro.







Su evolución es favorable -“un milagro”, según los médicos que lo atienden-, puesto que comenzó a comer por sus medios y hasta caminó unos pasos.

En una segunda intervención deberán colocarle una placa para sustituir la materia ósea removida, lo que grafica la magnitud del terrible y cobarde ataque, puesto que el agresor lo golpeó por la espalda, según testigos.







En tanto, el caso puso de relevancia la necesaria implementación de controles de nocturnidad en Oberá, donde proliferan las fiestas privadas y el descontrol por el consumo de alcohol y otras sustancias.







“Las pool party se pusieron de moda y se hacen todos los fines de semana del verano. Los organizadores son jóvenes pero todos mayores de edad y lucran con estos eventos. Incluso, la difusión se hace por Instagram, una red social muy usada por los chicos y un poco más reservada que el Facebook, por ejemplo. Parecen eventos improvisados, pero no lo son”, opinó el propietario de una conocida discoteca local y organizador de fiestas bajo normas legales.







Como contrapartida, las pool party son eventos clandestinos sin autorización ni control de la Municipalidad o Policía, lo que propicia todo tipo de excesos. Además constituyen una competencia desleal para los empresarios del rubro.



Sin control







Según se estableció hasta el momento, la terrible agresión en perjuicio de Sabaren se concretó en un domicilio de avenida Beltrame al 1400 de Oberá, predio donde ya se habrían realizado eventos similares. En esta ocasión los asistentes abonaron 80 pesos la entrada.





Al respecto, conocedores del entorno mencionaron que este tipo de fiestas arranca de tarde y se extiende toda la madrugada. Asisten menores desde 13 años.

“En general, cobran una entrada de 100 pesos y adentro venden alcohol y otras cosas. De todo. También cada uno puede llevar sus bebidas o conservadoras, y ahí pagan 300 o 400 pesos, según establezca el organizador”, precisaron.







En cambio, cualquier boliche bailable debe tributar por Sadaic y Aaadi-Capif, pagar seguro de espectador, plan de contingencia, expendio de bebidas alcohólicas y adicional de personal policial, tal los requerimientos de la Municipalidad.







“Esta gente organiza fiestas privadas todos los fines de semana en diferentes propiedades y te arruinan el mercado. Para eso, en Navidad y Año Nuevo el municipio pidió un montón de requisitos para habilitar los boliches, pero en el Mirador del Parque de las Naciones se juntaron 5.000 personas sin ningún tipo de control”, lamentaron desde el sector formal.





Ante la consulta de este matutino, vecinos de avenida Beltrame se quejaron por los desmanes que se registran en inmediaciones del lugar donde se realizó el evento que casi le costó la vida a Sabaren.





“En la misma propiedad se hicieron varias fiestas y es un descontrol. De entrada la música fuerte, llamás a la Policía y no vienen. Y después hay que aguantar cuando salen borrachos picando con los autos, algunos orinan en la vereda y hasta tienen relaciones en la plazoleta. Para colmo se ve que muchos son menores y terminan en pésimas condiciones”, alertó un comerciante de la misma avenida.



Trascendió un video





Con relación al ataque de Sabaren, El Territorio accedió a un video donde se observa el momento posterior al hecho, con el joven ya tendido en el suelo siendo asistido por varios amigos. En tanto, no se aprecian pistas del agresor.





El hecho se produjo alrededor de las 6 del domingo pasado. Según testigos, en un momento se produjo una gresca y el joven habría intentado mediar cuando recibió el botellazo por la espalda.







“No sabe quién le pegó y los amigos no vieron porque era un descontrol. La única pista es que podría ser un muchacho morocho que tenía remera gris y que sería de barrio Gunther”, comentaron.







Sus allegados lo trasladaron al Hospital Samic, donde le suturaron la herida y le practicaron los estudios de rigor.

En este punto, Héctor González, director del nosocomio, mencionó que el paciente fue atendido en guardia y se determinó que requería una intervención quirúrgica, aunque se fue del lugar por sus propios medios y no pudieron asistirlo.







“Llegó con un traumatismo de cráneo grave y, por lo que me informó el médico de guardia, iba a ser operado acá, pero en un momento se dio a la fuga y no regresó. Dimos aviso a la Policía, pero no lo encontraron”, detalló González.







Por su parte, allegados a Sabaren argumentaron que en primera instancia se sintió bien y no quiso preocupar a su madre. “Aparte estaba preocupado por su trabajo”, explicaron desde su entorno.





De todas formas, con el correr de los días sus familiares notaron que el cuadro empeoraba y el martes decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Madariaga.