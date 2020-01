El desafío de hacer crecer a la música misionera

Martes 21 de enero de 2020

Recorrió Bélgica, Francia, España y más con la leyenda del chamamé, Raúl Barboza, grabó un disco en Noruega con una versión ‘vikinga’ de El boyero con Per Einar Watle y con ese bagaje tiene la impronta de decir que en festivales como Cosquín, por ejemplo, la presencia de música litoraleña tiene que ser “más contundente”.Tras presentarse en el festival de Jesús María, donde emocionó recordando a Mercedes Sosa y halagando lo cuidado del escenario mayor Tránsito Cocomarola, Spasiuk entendió que “con Cosquín lo que sucede es que si hay un representante de la zona del Nordeste, con eso alcanza y sobra”.Así, refirió que es una “mirada y vara que no existe con otras regiones folclóricas”. “Lo que no me parece bien es que no haya una presencia más contundente de la música del Litoral. Es bastante pobre la presencia de la música del Nordeste argentino en Cosquín”, sentenció.En esa línea, deslizó que más allá de esperar la invitación, esta realidad insta a los misioneros a organizarse mejor, “repensarnos nosotros como misioneros qué tenemos para dar. Barajar y dar de nuevo, pulir, refinar para crear un frente que tenga más de fuerza”, empujó.En esa línea, con el río Paraná de fondo y un ambiente totalmente regional, el apostoleño destacó la fiesta correntina donde se presentaba anoche. “Yo siento que hay algunos elementos de este festival que son contundentes y que a mí me gustan mucho, por ejemplo, que todo el repertorio gira alrededor de la música de la región, de los compositores y de los autores que de alguna manera muestran uno de los tantos de infinitos rostros de este mundo sonoro”, arrancó diciendo en diálogo con Apocalipsis en el bar por Radioactiva. “Pero lo que más me gusta es la puesta del escenario. No ves publicidad impactada en las pantallas, tiene un cuidado estético, escénico acorde a la música que se expresa y eso lo hace uno de los escenarios más bellos para tocar”, agregó en la previa de su show.Criado entre caminos ‘de mágico rubí’, el Chango Spasiuk ha logrado llevar los acordes y tradiciones de la tierra colorada a los confines más recónditos del mundo. Así, llegó al teatro Lévi Strauss del Museo Branly, catedral mundial de la cultura, en Francia junto al maestro Raúl Barboza para mostrar que el chamamé es arte, en una ambiciosa gira europea. “Fue un buen momento y lo disfruté un montón” alegó Spasiuk sobre ese último concierto en París, que refiere está reflejado en un video que subió a la web.Consultado sobre si de esa gira con el maestro surgirá algún nuevo material, explicó que tanto Barboza como él, están ahora abocados a proyectos más personales, pero subrayó: “algo que yo no voy a decir es ‘me hubiese gustado’, no me voy a quedar con eso. Pude girar con una leyenda del acordeón y estoy feliz y agradecido de la vida de haber podido tener un proyecto en conjunto con un gran artista como es Raúl pero no creo que podamos editar nada porque cada uno tenemos proyectos en desarrollar y las energías están puestas ahí”.En coincidencia, lejos de ‘quedarse con las ganas’ es sabido que el músico es dispuesto a sumarse a novedosos proyectos, en octubre salió a la venta en Noruega Hielo azul, tierra roja disco que grabó junto al compositor Per Einar Watle y que espera su lanzamiento en Argentina. “Primero hay que esperar que salga y ver como lo recibe la gente, pero me encantaría que vengan los músicos noruegos con los cuales grabamos y hacer una serie de conciertos acá”, arrancó adelantando el misionero. “El disco no solo tiene música y cuestiones tradicionales del chamamé sino también composiciones de Per que son muy hermosas y me encantaría compartirlo con la gente”, destacó. Uniendo fronteras, se lo vio también anoche, acercando a todas las almas bajo nostálgicos acordes, en el templo del chamamé.