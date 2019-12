Jueves 26 de diciembre de 2019 | 09:34hs.

Juan y Ariel Bade, hermano y sobrino de Ivo Bade (53), asesinado en El Soberbio, piden justicia y agradecen a la Policía la celeridad con la que esclareció el homicidio.



"Es un momento difícil, muy duro de aguantar, la investigación se dio rápido por parte de la Policía, hay dos detenidos, que son los más comprometidos, a Ivo le robaron la moto y una escopeta calibre 32 y lo mataron", afirmó Juan Bade en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.





Por otra parte sostuvo que desconocía a los detenidos. "Son de otra Picada", indicó el hermano de la víctima.

"A Ivo lo vi una semana antes del crimen, estaba muy bien, como no había venido a casa el último sábado no dimos mucha importancia porque participaba mucho de la Iglesia, y después recibimos la triste noticia", recordó. "El cuerpo de Ivo no vuelve más pero queremos Justicia", remarcó.





"Mi hermano era una buena persona, muy querido por la sociedad, era evangélico participaba activamente en la Iglesia", expresó.







Por su parte, Ariel Bade, sobrino de Ivo indicó que "la llave de la investigación fue cuando encontraron la motocicleta que había sido robada". Y reiteró: "Buscamos Justicia".





La familia Bade espera los resultados de la autopsia.







El cuerpo sin vida de Ivo fue encontrado el último lunes a la tarde en avanzado estado de descomposición a un costado del arroyo Paraíso y a unos 50 metros de su vivienda en el paraje Cuatro Bocas, ubicado a unos 30 kilómetros del casco urbano de la localidad.







En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco.