El cooperativista habría sido asesinado por un incidente con un menor - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 06:00hs.

El crimen y la escena





La investigación por el homicidio del dirigente cooperativo José “Neri” Peters (62) en San Vicente pareciera estar encaminada a su esclarecimiento y se cerró sobre dos sospechosos, que fueron detenidos por las autoridades locales el último viernes 2 de septiembre. Se trata de Juan L. (30) y Moisés Q. (33).Éstos fueron detenidos por efectivos locales tras tras procedimientos ordenados por las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente. Uno de ellos estaba en su casa del kilómetro 34 de Picada Mojón Grande, mientras que el otro cuando circulaba por la misma arteria en el kilómetro 38.Según detallaron fuentes con acceso al expediente consultadas por El Territorio, ambos ya fueron trasladados en los últimos días a audiencia indagatoria, donde se les informó los elementos que hay en su contra y se les imputó por el delito de homicidio. Cuando le dieron la oportunidad, se abstuvieron de declarar.Antes de ellos habían sido detenidos en Picada Candelaria -una zona rural de San Vicente- dos jóvenes de 19 y 22 años, además de Facundo L. (21) y Diego B. (38), pero como informó este medio, no había elementos en su contra y con el correr de las horas fueron liberados.Esos primeros cuatro habían sido señalados por la familia de Peters, quienes expresaron que el hombre tenía problemas con los motociclistas que pasaban y hacían ruido en su vivienda. Incluso se supo que en oportunidades los siguió y los hizo caer del rodado, pero que no había denuncias sobre ese episodio.La hipótesis sobre una pelea con motociclistas se impuso desde un principio y se terminó confirmando con el correr de las investigaciones. Sin embargo, ninguno de los detenidos tuvo un intercambio con la víctima fatal por este motivo, sino que lo habrían asesinado para vengar una agresión a su sobrino menor de edad.Mediante las investigaciones, los pesquisas policiales y judiciales llegaron a este adolescente, quien terminó siendo la llave de todo. Su declaración se tomó bajo el artículo 250 del Código Procesal de Misiones, que prevé la toma de testimonios a testigos sospechosos o menores de edad.A grandes rasgos, el joven confirmó que se movilizaba en una motocicleta y que había tenido una pelea con Peters ese domingo 27. Acusó que el hombre le arrojó una piedra que le pegó en la cara e hizo que pierda mucha sangre. Por eso abandonó el lugar de los hechos y se fue a la casa allanada, donde estaban sus tíos.Al parecer los hombres habían enardecido por las lesiones del joven y salieron a atacar al cooperativista, que terminó siendo asesinado. Todo deberá ser corroborado con la investigación, pero los elementos recolectados hasta el momento hacen pensar a los pesquisas que están por buen camino.Además, en el allanamiento los efectivos incautaron una Honda XR que estaba desarmada y enterrada en el fondo de la casa, con manchas que serían de sangre. Según las fuentes, se trata del vehículo en el que se movilizaba el adolescente y que fue ocultado ante los trascendidos de que la investigación apuntaba a una pelea con motociclistas.Como viene informando este medio, Peters fue hallado sin vida sobre la ruta provincial 13. Estaba tendido en el piso y tenía un arma blanca clavada en la zona del corazón a unos pocos metros de su auto, un Chevrolet Aveo, que tenía las llaves puestas. En el rodado hallaron su teléfono celular y la vaina de un machete, que aún estaba en su mano.Por esa razón, desde un inicio de la pesquisa la hipótesis de un robo fue descartada.Fabiano Peters (38), uno de los hijos de la víctima, contó a El Territorio que fue un vecino quien vio a su padre desvanecido y entonces fue hasta su casa a avisarle a su madre. Luego de ello, un primo de 15 años que vive en la misma morada desde el año de vida salió en medio de la noche en la bicicleta, pero al llegar al lugar Peters ya estaba sin vida.Sobre los momentos anteriores al crimen, contó que por problemas del suministro de energía su padre había ido hasta su cooperativa a prender el grupo electrógeno y controlar los animales. Luego volvió a apagar y conectar la luz eléctrica y salió una tercera vez en su auto. Al parecer, allí ya llevó un machete.“El sobrino dijo que llegó a casa, agarró el auto y salió tranquilo nomás. Todos pensaron que llegó la cooperativa, pero no apareció más. Mi mamá se empezó a preocupar y le empezó a llamar, no le atendió. Entonces pasó un rato y llegó el vecino”, narró.“Encontramos muy raro que mi papá salió solito, el auto estaba recostado en la banquina como que él estuviera sentado en el auto del lado del acompañante y ahí le hicieron algo. Él intentó salir para afuera o cayó para afuera y quedó la puerta del acompañante abierta y él estaba caído afuera con un cuchillazo en el corazón”, describió Fabiano al ser consultado con lo que se encontró en el lugar del hallazgo del cuerpo.Peters era presidente de la Cooperativa Agropecuaria Las Mercedes, dedicada a la fabricación de productos lácteos y alimentos balanceados para vacunos, cerdos y pollos.