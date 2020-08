El Centro Cultural Argentino de Oberá llevó adelante una jornada solidaria en el barrio Krausse - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 23:15hs.

El Centro Cultural Argentino (CCA) de Oberá llevó adelante una jornada solidaria este sábado pasado en el barrio Krausse de esta ciudad. Allí, las paisanas y los gauchos de la institución que representa los valores criollos, brindaron chocolatada con bollos para los chicos de la zona. El objetivo además era recaudar abrigos, colchas y frazadas que luego serán entregadas al Hogar Sapucay, ubicado muy cerca de donde fue realizada esta actividad solidaria.











Desde el CCA adelantaron que lo recaudado será entregado este martes a las 15 horas.

En esto coincidieron los representantes del Centro Cultural Argentino de Oberá. Jóvenes, pero con mucho entusiasmo, no dudaron en dar una mano para quienes atraviesan una situación más compleja en estos tiempos de pandemia y cambios climáticos abruptos.









Guadalupe Jara, Paisana de Misiones, acompañó este pensamiento al decir que "buscamos integrarnos a la comunidad a travès de acciones solidarias". A su lado, Luana Goi, la Paisana de Oberá, dijo "estamos muy contentos de que hayan venido tantos chicos".





Los gauchos no se quedaron atrás. Hernán Dino (Gaucho de Argentina), dijo "esto te llena el alma, nos da mucha alegría ver a tantos chicos. También es un incentivo para que los chicos puedan seguir aprendiendo sobre nuestras raíces, que no se olviden". Afirmó que "siempre que podamos vamos a estar, realizando actos solidarios. El CCA se ha comprometido y lo va a cumplir". Por su parte, Lucas Alvez (Gaucho de Misiones), comentó "este proyecto me llena mucho de orgullo, el poder estar acá colaborando con los chicos que necesitan ropa y abrigo". Y aprovechò para invitar a "todos los que quieran sumarse al ballet del Centro Cultural Argentino. Serán todos muy bienvenidos"

Ataviados con sus trajes, las parejas también mostraron sus facultades como bailarines, interpretando varias danzas ante la mirada asombrada de pequeños y adultos que se dieron cita por la convocatoria."Hacer esto es bueno para el corazón, te llena el alma poder compartir con los chicos", expresó Agatha Martínez, Paisana Argentina. La joven portadora del estandarte nacional recordó que "estamos en el Mes del Niño, pero también estamos en el Día Nacional del Folclore, y queremos llegar a los chicos desde pequeños a que estén conectados con sus costumbres o sus raíces, que no tengan vergüenza de salir a bailar o de zapatear o zarandear".