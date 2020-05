El caso Santiago de Liniers espera evolución del ex intendente y la etapa de testimoniales

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 01:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Tras el silencio de Pablo Schoenfisch (18) durante su indagatoria el lunes y a la espera de los informes periciales, la causa que ubica al joven como único sospechoso del ataque a balazos que mató a su madre, Faustina Antúnez (56), y dejó gravemente herido a su padre, el ex intendente Arnoldo Schoenfisch (59), ingresará ahora a la etapa de toma de testimoniales.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del magistrado Roberto Saldaña, pretende comenzar cuánto antes con la citación de testigos para que presten declaración testimonial en el marco de la causa.

En este contexto, indicaron que las audiencias podrían comenzar hoy mismo y en esta etapa los primeros testigos que aportaron datos ante la Policía deberán comparecer ante la Justicia para ratificar o rectificar sus dichos, entre ellos vecinos y familiares de las víctimas.

Justamente, el aporte de algunos familiares sería trascendental para el avance de la causa, dado que varios de ellos habían declarado que en el último tiempo la relación entre padres e hijo se había tornado un tanto conflictiva debido a malos comportamientos, desobediencias y hasta incluso consumo de drogas de parte del muchacho.

Esos aportes fueron clave durante esas primeras horas de investigación para posar la lupa sobre el joven y ahora serán importantes para encausar el expediente que se instruye bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agravado por el vínculo”, lo cual prevé una pena de prisión perpetua.

Incluso, según señalaron fuentes consultadas, hasta hay familiares que recordaron escenas en las cuales el muchacho ahora detenido vociferaba a viva voz su intención de matar a sus padres, aunque ninguno imaginó que tal expresión en algún momento llegaría a concretarse.



A la espera

Y mientras todo ello sucede en los pasillos judiciales, en forma diaria los investigadores del caso continúan atentos a la evolución del ex alcalde Schoenfisch para que también pueda prestar declaración y contar qué fue lo que sucedió durante esa violenta madrugada del jueves pasado en la que él y su esposa sufrieron un disparo cada uno en la cabeza en su casa de Santiago de Liniers.

El hombre se encuentra internado en el hospital Madariaga de Posadas desde el mismo día del hecho, cuando fue trasladado de urgencia desde el Samic de Eldorado.

En este contexto, el último parte médico aportó información que ilusiona a todos. Y es que el hombre ya pasó de sala intensiva a una sala de común e incluso indicaron que se encuentra “lúcido y estable”, aunque comienzos de semana no había sido informado del triste desenlace de su esposa.

Los pesquisas confían en que el hombre pueda seguir evolucionando como lo hizo hasta ahora y que cuando los médicos den el visto bueno pueda ser entrevistado por efectivos policiales que le tomen declaración desde el nosocomio. Su palabra será la base y el sostén de todo el expediente, adelantaron.

Tal como publicó El Territorio durante la semana, fue el propio Schoenfisch que mientras era trasladado al hospital por sus cuñados y antes de perder el conocimiento habría sindicado a su hijo como autor del hecho. “Pablito se mandó una cagada”, fueron sus palabras, según detallaron altas fuentes vinculadas a la investigación en ese momento.

Ese testimonio dejó al muchacho sobre la lupa de todos los pesquisas y los demás elementos e indicios recolectados lo terminaron acorralando, a tal punto que ese mismo día fue detenido y desde el lunes ya está imputado y alojado en la Unidad Penal III de Eldorado.

Otro punto que se aguarda en el marco de la causa es la recepción de todos los examenes periciales encomendados por la Justicia.

Uno de ellos y, en teoría el más próximo, es el resultado de las pruebas de parafina realizadas sobre el muchacho. Este estudio pretende encontrar rastros de pólvora en las manos del joven.

Las fuentes aclararon que los resultados de esta pericia no son definitivas, si no más bien indiciarios u orientativos pero no por ello le restan valor y consideran importante sumarlo a la batería de elementos recolectados.