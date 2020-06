El Autocine regresará al Parque del conocimiento

Lunes 29 de junio de 2020 | 23:45hs.



-Los tickets se tramitarán exclusivamente en la APP del Cine Imax y tendrán la patente del vehículo. Dicha App se puede descargar desde Play Store (Android) o Apple Store (IOS).



-No se permitirá el ingreso en motocicletas.



-Podrán ingresar hasta cuatro personas por vehículo, si son del grupo familiar conviviente. Caso contrario el máximo será de tres por vehículo.



-Para ingresar al predio será obligatorio generar el pasaporte electrónico de la app “Misiones Digital”



-El acceso a las funciones, exclusivo para los autos con tickets, se habilita a las 18 Hs.



-En el predio se controlará la temperatura de los asistentes, que no podrán descender del vehículo.



-No habrá servicio de gastronomía ni de bebidas.



-Se podrá llevar alimentos y bebidas (exceptuando bebidas alcohólicas)



- Para cada función se habilitará un máximo de 100 vehículos en el predio.



- El sonido de la película se podrá captar a través de la radio FM de los vehículos en una frecuencia que será informada oportunamente.



