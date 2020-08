Destacaron avances en tecnología y vanguardia en la educación que viene

Sábado 15 de agosto de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Ciencia y tecnología Al momento de hablar en lo que refiere a ciencia y tecnología, el ministro Miguel Sedoff destacó que la apuesta “es enriquecer la matriz productiva de la provincia, aprovechando las oportunidades”.



“Estamos creando muchísimos recursos humanos de altísima calidad con nuestro sistema educativo, pero no queremos que se vayan a otro lugar, por eso hay que crear las condiciones. Les traje un sensor que se creó en Misiones que está dentro de un termómetro, que permite la planificación de una política de prevención de la pandemia, de seguimiento de un brote epidémico. Esto es formidable, lo hacemos nosotros, somos una de las tres fábricas del mundo que lo producen, dos en China y nosotros”, contó.



Acotó que también se está trabajando en movilidad sustentable, es decir la creación de vehículos eléctricos para el transporte de personas y en la fabricación de robots para el agro y otras aplicaciones.

Destinan más de $10 millones a técnicas A través de videoconferencia, los directivos de 52 instituciones educativas, con orientación técnica, recibieron ayer más de 10 millones de pesos que provienen de los Planes de Mejora del Instituto Nacional de Educación Técnológica (Inet). Los fondos serán utilizados con prioridad en equipamientos tecnológicos e informáticos que contribuyan a la mejora de la educación.



El encuentro fue encabezado por el ministro de Educación, Miguel Sedoff y contó con la participación del titular de Inet, Diego Golombek, quien instó a “seguir construyendo esta gran escuela donde lo más importante es todo lo que hacemos para garantizar los aprendizajes de nuestros estudiantes”.



Al tiempo que los directores destacaron la llegada de los fondos.

Tras el ingreso formal a la Legislatura del Presupuesto de la provincia estimado para 2021, comenzó la ronda de análisis en el que cada ministro realiza un pequeño balance y explica los números en función de lo que se prevé para la cartera.El proyecto de estimaciones para el año entrante anticipa un incremento del 27 por ciento en la partida general, comparando con la actual Ley de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial que se encuentra en vigencia.El cálculo de gastos y recursos se elevaría cerca de 40 mil millones más que el del 2020.El ministro de Educación Miguel Sedoff fue el encargado de abrir este año la serie de visitas a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y lo hizo durante la mañana de ayer, en un encuentro virtual con los diputados. Lo acompañó en el detalle de cálculos el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Alberto Galarza.En la segunda parte de la jornada estuvo el ministro de Deportes Rafael Morgenstern, quien detalló lo destinado para el área en 2021.El ministro Sedoff anticipó una suba del 26,79 por ciento en las erogaciones para la cartera educativa, que también abarca ciencia y tecnología. En números puntuales, corresponde a 37.883.843.000 de pesos, siendo el área que se lleva la mayor partida, como viene sucediendo hace varios años en la provincia de Misiones.“Se mantiene a la educación como prioridad, lo que habla de una visión estratégica de pensar que la mejora de la sociedad pasa por la educación. Este presupuesto está dividido en tres partes: el nivel superior, el CGE y la enseñanza privada”, adujo.El funcionario destacó el trabajo que se lleva a cabo con la virtualidad en medio de la pandemia del Covid, a través de la plataforma Guacurarí. “Afortunadamente esta provincia ha mostrado una adecuada respuesta a la cuarentena, no diría excelente al 100 por ciento porque no estábamos preparados como ningún Estado del mundo para pasar de la educación presencial a la virtual, pero tuvimos un acierto que fue plataforma guacurarí + y los números que muestran en estos cinco meses son de más de 3 millones de visitas, 643.000 usuarios registrados, más de 13 mil mails, 6643 contenidos digitales en 131 materias de todos los niveles y modalidades, producidas por nuestro equipo de trabajo misionero, lo que habla muy bien de nuestros docentes”, explicó.Al tiempo que sostuvo que “debemos felicitarnos como sociedad por esa mirada estratégica que hemos tenido al contar con una herramienta preparada, testeada, con la que pudimos trabajar desde el día uno de la cuarentena desde la virtualidad. Hemos visto en estos meses como algunas provincias pudieron ir armando algo parecido, pero la calidad nos pone como la número uno del país”.También mencionó el seguimiento de las líneas de trabajo en escuelas técnicas, con el fortalecimiento de las trayectorias a través de la entrega de mochilas técnicas, vinculación profesional, el desarrollo profesional docente y la mejora de los entornos educativos, donde se incluyen las aulas técnicas móviles.De la misma manera, Sedoff se refirió a la asistencia alimentaria escolar y dijo que se incrementará en un 131 por ciento, teniendo en cuenta que la provincia asiste a 1265 escuelas y la nación a 135.“La pandemia nos puso ante una necesidad alimentaria y social, el trabajo de la escuela no se limita al aprendizaje, es también un acompañamiento social. Entonces uno de los grandes desafíos es el sostenimiento de los comedores escolares. Nación en los últimos años fue abandonando su responsabilidad, empezó con un 70% en 2005, mientras que la provincia completaba los restantes 30%; y el año pasado, lo que mandó Nación fue un 16%”, manifestó.El ministro anticipó que, además de continuar en las líneas que venían trabajando, van a “priorizar cuestiones relacionadas con la infraestructura, porque la pandemia del Covid obliga a reformular objetivos, a establecer nuevas pautas, por lo tanto, tenemos un gran crecimiento en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, y las cuestiones de higiene y seguridad”.“Esto implica una presión al sistema para seguir creando espacios de aprendizaje, por lo que vamos a tener una política muy fuerte en mejora de infraestructura”, dijo.Por su parte, Galarza explicó que para el CGE se prevén 23.685.799.000 de pesos que representan un 25,66 por ciento de incremento respecto del monto en ejecución durante este año.Galarza precisó que la mayor de esa cifra estará destinada al personal, dado que el organismo administra “más de 27 mil agentes del sector público, entre docentes del sector de gestión pública”.Consultado por la situación de los porteros, explicó que “tenemos 817 en planta permanente, 629 contratados y de eso se desprenden 217 mayores de 60 años y 194 actualmente en licencia. La dificultad es ir cubriendo en las escuelas que tienen personal mayor cuando se vuelva a la presencialidad. Estamos trabajando para ir avanzando en procesos de pase a planta”. También mencionó que se está trabajando en una comisión provincial científica de análisis para el regreso a clases, donde se están analizando las necesidades de cobertura de personal de servicio en las escuelas donde hacen falta.En referencia a la cuestión salarial, Galarza dijo que “se está conversando con los gremios, con una mesa de diálogo donde acordamos paritarias este año que firmamos y estableció un 25% de incremento. Teniendo en cuenta que no todas las jurisdicciones han convocado a paritarias y nosotros seguimos con la mesa paritaria abierta”.En la segunda parte de la jornada, el ministro Rafael Morgenstern calificó como muy positivo el porcentaje de aumento que recibirá la cartera a su cargo, de un 24,41 por ciento, que permitirán administrar un total de 618.861.000 pesos el año próximo.Destacó que Misiones sea la primera provincia que volvió a la actividad deportiva, con mucha responsabilidad; al tiempo que anunció la creación de dos nuevas subsecretarías: de Recreación para el Desarrollo de Desarrollo de las Ligas Municipales.“En los próximos días estaremos lanzando las escuelas argentinas deportivas, que serán 50 escuelas para Misiones en 16 municipios, formando un plan de trabajo con recursos misioneros”, mencionó, entre otras iniciativas que se llevarán a cabo.