Descartan que un paciente internado en el hospital de San Pedro este infectado con Covid-19

Jueves 2 de abril de 2020 | 17:53hs.

Ayer miércoles fue atendido un masculino de más de 40 años en el hospital de San Pedro que padecía fiebre y tos, quien hace 15 días llegó de Iguazú y se encuentra en la localidad. El paciente tendría un cuadro de bronquitis o neumonía. Fue derivado al samic de Eldorado donde desestimaron que se trate de coronavirus.El paciente ingresó al nosocomio local con cuadro febril y tos, y si bien manifestó no haber estado en contacto y tampoco viajado a ningún lugar con casos positivos antes de venir a San Pedro hace 15 días atrás, se realizó el protocolo y fue derivado al samic de Eldorado una vez allá le realizaron los controles pertinentes y desestimaron el caso, enviándole nuevamente a la capital de la Araucaria.A la fecha el hombre se encuentra en observación y se le practicaran nuevos estudios mañana. En diálogo con El Territorio el director del Hospital Souksan Vhiaphat, aclaró que no se trata de un caso de Covid-19 y pidió a la población cumplir con la curentena: "esta internado por una patología crónica en el pulmón con síntomas que el ya venía teniendo hace mucho, seguirá en observación. Es para trasmitir tranquilidad a la ciudadanía y en lugar de generar alarma y pánico, generar conciencia y que cada uno cumpla con las medidas sanitarias"Sobre si se le realizó la prueba de hisopado al paciente en el samic el médico no supo confirmar porque no presentaba nexo epidemiológico. En San Pedro el paciente se encuentra en una habitación separada con los cuidados oportunos.