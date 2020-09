Defienden ley para turismo que la oposición intenta impugnar - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

El proyecto de auxilio al turismo que se aprobó en la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados genera grandes expectativas en Misiones, aunque los diputados de Juntos por el Cambio anticipan que pedirán a la Justicia su impugnación. Desde el oficialismo, los diputados volvieron a ratificar ayer la validez de la sesión.Es que a primera hora generó desconcierto, cuando el presidente Alberto Fernández cuestionó a Juntos por el Cambio, pero se equivocó al sostener que la ley de asistencia al turismo no se pudo aprobar por la actitud de la oposición, cuando en realidad sí se sancionó, aclararía el sitio digital Parlamentario.Consultado sobre este tema el diputado provincial de la renovación por Misiones Diego Sartori también terminó ratificando la sesión especial donde la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional.Más allá de la controversia que se generó a las 4.03, el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, confirmó la votación: “Se registraron 127 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y 2 abstenciones”. Entre los votos positivos figuraban los diputados de la renovación Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach. También acompañaron con sus votos, Héctor Cacho Bárbaro y María Cristina Brítez, ambos del Frente de Todos.“Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Senado”, sentenció en la madrugada de ayer Sergio Massa, el presidente del cuerpo.A su vez el titular de la Cámara baja presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Tigre Rincón de Milberg por las amenazas intimidatorias vertidas en su contra y de su entorno familiar, luego que se difundiera su contacto en las redes sociales, mientras se realizaba la sesión virtual para tratar los proyectos de turismo y de pesca.Se conoció que Massa hizo la presentación ante la Justicia para que investigue quiénes realizaron esas amenazas a él y su familia, en las que se incluyeron imágenes de sus hijos menores.En medio de la fuerte confrontación, la vicepresidenta Cristina Fernández firmó ayer el decreto de convocatoria para que el Senado sesione hoy a las 15.Se anticipa una nueva y frontal discusión: entre los cinco decretos presidenciales que figuran en el orden del día, la referente del Frente de Todos incluyó el DNU 690 que declara como servicios públicos a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones y congela tarifas hasta el 31 de diciembre.En la Bicameral de Trámite Legislativo, Juntos por el Cambio cuestionó el plazo de llamado a reunión y aseguró que su tratamiento no era legal. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto el viernes 21 de agosto y se publicó en el Boletín Oficial el 22.En cuanto a la norma aprobada en Diputados, está destinada a reactivar el turismo en el marco de la pandemia, tiene por objeto la implementación de medidas por un término de 180 días, los cuales podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo por un mismo plazo, si así fuese necesario.Entre las principales medidas impositivas, fiscales y crediticias, se incluye la incorporación de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) hasta 31 de diciembre de 2020 para todo el sector turístico, aportes no reembolsables para las micro y pequeñas empresas de hasta dos salarios mínimos, la prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes y un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales.En sus fundamentos, el texto sostiene la necesidad de "paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.En cuanto a los alcances de la normativa, Diego Sartori señaló que es amplio y que “salió una ley para uno de los sectores más golpeados por la pandemia y es uno a los que más costará volver a arrancar”.Refirió sobre las pruebas de turismo interno que encara la provincia desde mediados de julio, que “está funcionando aunque no es lo mismo por las fronteras cerradas”.El Territorio dialogó con los principales referentes del sector turístico de la provincia, quienes se hicieron eco de la normativa.Gustavo Alvarenga, titular de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), consideró que “la ley nos va a ayudar muchísimo, porque somos uno de los más perjudicados por esta pandemia y, a la vez, uno de los que nos vamos a recuperar más lento y con demora de más tiempo”.Agregó que “la recuperación total va a llegar de la mano de la reactividad de pasajeros. Esta normativa nos ayudaría a poder sostenernos, a seguir vivos”.Por su parte Héctor Dopazo, titular de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), sostuvo que “es un paso importante porque nos va a brindar un marco de trabajo más amigable ante esta situación”, en referencia a la sanción de la normativa.Añadió que “todo lo que implique una reducción impositiva y tenga que ver con el diferimiento de las obligaciones fiscales nos da una bocanada de aire, que es algo que estábamos esperando”.“Tiene puntos centrales que son importantes para toda la actividad en sí. La extensión del ATP hasta diciembre es fantástica, la reducción del pago de contribuciones patronales del 25 por ciento también. Y la prórroga de 180 para compromisos impositivos es destacable, sobre todo, porque estamos desde hace seis meses con pocos ingresos, sin posibilidad de volver al ruedo”, refirió. Luego, planteó que las opciones de preventa de cara al próximo año, en la que el Estado reconocerá el 50%, forman parte de un eje fundamental para la reactivación del sector que, estima, demandará al menos de un año, siempre y cuando la situación epidemiológica del Covid-19 lo permita.