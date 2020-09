Debut soñado de Suárez en el Atlético Madrid: dos goles y una asistencia en 20 minutos - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020 | 20:04hs.

Luis Suárez es el gran protagonista del fin de semana: el jueves se despidió del Barcelona, el viernes se presentó en el Atlético Madrid y hoy, domingo, marcó dos goles y dio una asistencia ante el Granada para lo que fue un debut soñado en su nuevo equipo.El uruguayo entró a los 70 minutos en reemplazo de Diego Costa y solo 20 minutos le alcanzaron para mostrar su jerarquía ya que también colaboró con una asistencia en la goleada por 6-1, que ubica al Colchonero como líder del torneo.El argentino Ángel Correa fue también protagonista del triunfo tras anotar el segundo gol del encuentro. Diego Costa, Joao Feliz y Llorente también se anotaron en la red.El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, autor de un tanto y una asistencia en la goleada ante el Granada (6-1), aseguró que la llegada del uruguayo Luis Suárez es “muy buena para el equipo y el club” y que los rojiblancos van a ser “felices” con su nuevo compañero.“Cuanto mejores jugadores tenemos mejor para nosotros, así trabajamos unos para los otros y vamos todos mejorando mucho más. La llegada de Luis Suárez es muy buena para el equipo, para el club, seguramente vamos a ser felices”, manifestó el joven tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.El delantero luso se mostró “contento por el resultado” tras “un gran partido” y dijo que su gran actuación, con el gol del 3-0, la asistencia del 2-0 al argentino Ángel Correa se debe a que sigue trabajando como hizo la temporada anterior.“Yo estoy trabajando como estaba trabajando el año pasado, estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer y estoy disfrutando al máximo, que solo así soy feliz jugando. Estoy igual, simplemente las cosas están saliendo bien. Estamos jugando muy bien, y a seguir así”, manifestó.El Atlético hizo una muy buena presentación en su debut en LaLiga Santander, goleando al que hasta ahora era el líder, un Granada que llegaba invicto. “Vamos partido a partido, no pensando mucho adelante, ahora Granada, después Huesca”, cerró.El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa se mostró sorprendido por que un equipo como el Barcelona haya “dejado salir” a un delantero como el uruguayo Luis Suárez, que en su estreno como rojiblanco marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada al Granada por 6-1.“Tenemos un jugador como Luis que por suerte se ha ido del Barça, no sé cómo un equipo como ese lo deja salir, al final para nosotros muy bien, nos da mucho con goles y dentro del vestuario por su espíritu guerrero, sus ganas de ganar, de obtener títulos”, manifestó Costa en declaraciones a ‘Movistar LaLiga’ tras el duelo.Costa, autor del primer gol de los seis que hizo esta tarde el Atlético en el Metropolitano, anticipó que el uruguayo va a “ayudar mucho” al equipo en la búsqueda de títulos.“Nos va a ayudar mucho, ojalá podamos brindarle un título a los hinchas. No va a ser fácil, hay que seguir partido a partido y a ver si tenemos suerte”, finalizó.