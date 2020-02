Daniel Osvaldo desconcertó a todos con un anuncio: "Se agranda la familia"

Jueves 20 de febrero de 2020 | 23:45hs.

Daniel Osvaldo descolocó a sus seguidores en Instagram con una imagen. El jugador subió una foto en la que está Momo con un cachorro en sus brazos. "Les presentamos a Muddy. Nuevo integrante de la familia", expresó el ex Boca en la descripción del posteo, que en pocas horas superó los 40 mil likes y recibió cientos de comentarios.









El perrito pasará algunos días en la casa del futbolista y otros en el departamento de la intérprete de "La Tonta". Hasta el momento, Jimena Barón no se pronunció al respecto, pero lo cierto es que en el último tiempo ambos dieron señales del buen vínculo que hay entre ellos.





De hecho, después de las críticas que recibió la cantante por banalizar la prostitución en una campaña en la calle, Osvaldo saltó en su apoyo. "Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste... ladren lo que ladren los demás... Y ustedes que tanto critican, ¿tan perfectos son che? ¡No sean tan hipócritas y manejen su camión! Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor. ¿O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles, ¡que todo vuelve Marta!", expresó el ex novio de la artista.







La intérprete de "La Cobra" también se mostró cercana a su ex. El 14 de enero, Barón y su hijo le prepararon una torta al jugador por su cumpleaños. "Gracias por la torta, mi rey. Y a la ayudante de cocina también", escribió él en una historia en su cuenta de Instagram, dejando entrever que mantiene una excelente relación con la madre de su hijo.