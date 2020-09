Crece interés desde otras provincias por comprar terrenos en Misiones - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

“Fuimos uno de los más afectados por las políticas económicas de los últimos años y por la pandemia se acentuó un poco más. A partir de agosto comenzó a moverse un poco más, con visitas presenciales a las casas y muchas consultas online. Hay interés en comprar y si cierran los números para locador y locatario, se cierran las transacciones. Ahora las expectativas están puestas en octubre y noviembre, meses que históricamente marcan favorablemente para la actividad”, reflexionó.





Justificación para ingresar y aislamiento total En Centinela y el Arco se intensificaron los controles para el ingreso a la provincia, que requiere de previa autorización y justificación de las autoridades competentes.



Al respecto Thelma Rótoli, directora de la zona Capital de Salud Pública, contó que en todos los casos se indaga en el motivo para arribar a Misiones. “Algunas personas tienen domicilio en la provincia pero hace mucho que no viven acá. A ellos se les hace un cuestionario. Si vienen de zonas de alta circulación viral, tienen que justificar los motivos de por qué vienen a la provincia, más allá de tener un hisopado negativo, y en todos los casos tiene que hacer cuarentena obligatoria por 14 días para evitar que, si incuba la enfermedad, contagie”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.



“Seguimos viendo que viene gente de otras provincias por diversos motivos, en algunos casos pasa por la cuestión laboral, ya que vivían en Buenos Aires y Santa Fe, donde la situación es más crítica, perdieron el trabajo y ven en Misiones una oportunidad”, dijo la funcionaria. Recalcó que en todos los casos se debe justificar el motivo por el cual desea estar en Misiones, con previa solicitud y aprobación desde la Provincia, como también el certificado negativo para Covid-19.



“Por semana vemos muchos casos de misioneros en los puestos de Centinela y el Arco que quieren volver, ya sea para visitar a un familiar o para probar suerte.



Explicamos que estamos en una pandemia y que tienen que hacer la cuarentena obligatoria ”, subrayó.

El estatus epidemiológico de Misiones en relación al Covid-19 despertó el interés para la compra de terrenos en la tierra colorada, tanto por parte de misioneros que desean retornar a la provincia como así también de personas de otros distritos donde la situación sanitaria es crítica. Es que, según consignaron referentes del sector inmobiliario, en las últimas semanas se relevaron decenas de consultas desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Corrientes para adquirir propiedades, puntualmente, en zonas alejadas del casco céntrico de las principales ciudades y con espacios amplios.Alejarse de las grandes metrópolis del país, que actualmente concentran grandes cifras de contagios de coronavirus y donde hay mayores restricciones a la circulación, figura entre los motivos que toman algunos misioneros para volver a su origen. En otros casos, la búsqueda de oportunidades laborales y la seguridad se suman a la lista de decisiones para, finalmente, instalarse definitivamente en la provincia.Consideraron que hubo un cambio de paradigma, en el que se prioriza una inversión sobre los viajes, dada las restricciones que rigen actualmente para evitar contagios.Si bien son optimistas por el presente del sector, los referentes inmobiliarios se mostraron cautelosos y aguardan que los pedidos y transacciones -que algunas se concretaron- no sean exclusivamente por la coyuntura pandémica actual.Julia Acosta Azoya, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), señaló que “este tipo de movimiento es algo nuevo, ya que cuando ocurre algo así -por la pandemia- estamos todos sensibles y los clientes piensan en mudarse a zonas más seguras. Desde la CIM vemos y analizamos entre los asociados qué alternativas se les puede ofrecer.”.En diálogo con El Territorio refirió sobre el interés de conseguir propiedades en Misiones. “Tenemos una provincia muy rica en vegetación y tranquila para vivir, y eso atrae, la gente busca calidad de vida, sobre todos aquellos que ya pasaron la etapa activa de trabajo y les permite no estar atados a los centros con mayor densidad de población, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Para nosotros son todos bienvenidos, tenemos mucha tierra roja para compartir”, afirmó.Sin embargo, Acosta Azoya se mostró cautelosa y adujo que “habría que ver si este tipo de demandas son circunstanciales o se sostienen en el tiempo. Cerrar la operación por compra de propiedad para quienes actualmente radican fuera de Misiones se dificulta por el traslado de las personas, pero se buscan alternativas para concretarlas”.Ejemplificó: “Me pasó tener un cliente en Corrientes que quería comprar una propiedad para su hijo, que está asentado en Misiones, pero al no poder venir, no se pudo concretar esta operación puntual”.A partir de un relevamiento realizado entre los socios de la CIM, se observaron consultas de clientes interesados en comprar propiedades en la provincia, sobre todo desde Buenos Aires y Corrientes. Entre los puntos coincidentes están: la seguridad, la pandemia, tener a la familia más cerca.Por su parte, María Bower planteó que “Misiones es una opción muy mirada por otras partes del país como una opción para vivir”.Indicó que el principal motivo por lo cual misioneros en otras provincias o personas de otros distritos desean instalarse en la tierra colorada está ligado al confinamiento.“Lo que sucedió con la pandemia hizo que tengamos otra mirada. Antes lo primordial era viajar y ahora queremos estar con la familia o estar más cercanos con nuestros seres queridos, en espacios abiertos y tranquilos. Misiones es valorada por eso”, aseveró.En cuanto al perfil de los compradores, detalló dos. Por un lado, “los jóvenes profesionales, con sus hijos, que buscan nuevos desafíos”; por otro, aquellos que concluyeron su vida laboral.Sobre los pedidos, la corredora pública inmobiliaria puntualizó: “Lo que más se demanda pasa por espacios grandes, como los terrenos en los alrededores a la ciudad de Posadas para la construcción, esto porque la gente busca respirar, tener un contacto con la naturaleza. Además, el precio tiene que ver, porque las casas o departamentos en el centro tienen otro precio”. Agregó que también hay consultas por departamentos.“En este contexto, una de las claves para invertir pasa por la construcción. Entonces, se busca terrenos para construir inmediatamente. Este movimiento es bueno, no sólo para la actividad inmobiliaria, sino para toda la cadena productiva. Hay oportunidades de inversión”, añadió Bower.Precisó que los pedidos provienen desde Buenos Aires y Córdoba. “En el caso de un misionero que tiene domicilio acá, la operación es más fácil. En cambio, para los que no lo tienen, se analiza cómo hacer. Hay instrumentos para hacer la reserva y allí es clave el rol de los escribanos y de los corredores inmobiliarios, de contar con algún poder. El cierre de las fronteras interprovinciales incidió. Se dialoga con los interesados, es la base”, comentó.“Invertir en metros cuadrados es siempre una opción segura y termina posicionándose Misiones en esto”, subrayó.En tanto, Luis Sosa, de la inmobiliaria homónima, se refirió sobre el presente del sector.