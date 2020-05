Confirmaron siete nuevos casos en Villa Azul y ya hay 92 contagios

Martes 26 de mayo de 2020 | 12:20hs.





Desde el domingo, la Dirección de Prevención Ecológica de la Policía bonaerense mantiene tareas de desinfección en las calles internas de Villa Azul y la tarea continuará durante los próximos días.



Por otra parte, se instalaron dos centros logísticos de atención sanitaria, de distribución de alimentos y elementos de higiene, para evitar la circulación de personas; ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio; y detectar y aislar a la población de riesgo.

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán confirmó que se registraron siete casos nuevos de coronavirus en Villa Azul, en las últimas horas. Así, el barrio ubicado entre las localidades de Quilmes y Avellaneda suma 92 positivos en total.Hasta el momento, confirmaron que los sospechosos son 276 y los resultados de los test se conocerán a lo largo del día. "Estaremos así por lo menos durante 14 días y luego evaluaremos", aseguró Gollán con respecto al aislamiento en el que mantienen al barrio."Esta es una prueba piloto, el primer caso de contagios masivos en la Provincia. La idea no es acorralar a la población, se tomó esta decisión porque los positivos crecían muy rápidamente", agregó desde el puesto sanitario que instaló el Gobierno bonaerense en el ingreso.Sobre la rápida expansión de la enfermedad en el barrio, el viceministro Nicolás Kreplak, detalló: "Lo que sucede es que no siempre responde de forma lineal el comportamiento de una enfermedad, por eso se trabaja en la prevención".Además, informaron que 58 vecinos contagiados se encuentran en la Universidad de Quilmes, en donde se instalaron camas para que puedan transitar el aislamiento. Se trata de casos leves, que no requieren internación.