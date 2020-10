Confirman que en Corrientes hay circulación comunitaria de Covid-19 - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020 | 09:50hs.

“Hay que seguir con los controles pero con las actividades abiertas. Debemos medir la salud integral de la población”, sostuvo Vignolo ante dicha emisora.







El Gobierno de Corrientes informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 88 nuevos casos de coronavirus en la provincia, y es el día récord con el que además se superaron los 1800 contagios.







Parte oficial sobre la situación del Coronavirus en la provincia. pic.twitter.com/l2xiUmXjNu — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) October 13, 2020

Movimiento en playas correntinas



La costanera correntina inauguró este fin de semana su tradicional paisaje de balneario público con una gran concurrencia de personas a las tres playas habilitadas, aunque no se pueda ingresar al agua y con un leve ascenso de los 30° C. De acuerdo a los datos de la Dirección General de Playas y Balnearios de Corrientes, las personas que concurrieron desde el viernes al domingo a las costas fueron 3.504.



Si bien es el segundo fin de semana de habilitaciones, este es el primero en el que ponen a prueba el funcionamiento del protocolo de seguridad sanitaria, ya que el anterior fin de semana un frente de aire frío provocó que pocas personas visiten las playas.



También están permitidos desde septiembre los deportes náuticos, como kitesurf, windsurf y wakeboard. Algunos de estos deportistas acompañan al paisaje de la playa Arazaty I, la más concurrida de Corrientes.



Allí en total se habilitaron 1.104 permisos, y según los datos de la Municipalidad de Corrientes, llegaron 2.501 personas desde el viernes hasta el domingo pasado.



Hasta el momento han sido habilitadas tres de las cinco playas de la Capital correntina, sólo para visitas y paseos. El ingreso al agua aún no está permitido así como tampoco la venta ambulante de alimentos y bebidas.



La playa menos concurrida es la del barrio Molina Punta, a casi 10 kilómetros de la Costanera, que en total este fin de semana recibió a 342 personas.



Frente a ese panorama, de playas habilitadas que reciben visitas con permisos tramitados en internet y con protocolo de seguridad sanitaria, este fin de semana resurgió una polémica por las personas que concurren a los bancos de arena en el sector norte del río Paraná, y que la Prefectura Naval ni la Municipalidad reconocen jurisdicción en esas superficies.



Como sólo se puede acceder allí con vehículos acuáticos, estos lugares son conocidos como “playas VIP” de la ciudad, pero no cuentan con habilitación, marcación ni salvavidas.



El ministro Secretario General de la Gobernación de la provincia de Corrientes, Carlos Vignolo, aseguró que en la ciudad hay circulación comunitaria del coronavirus. Sin embargo agregó que por el momento no se perdió la trazabilidad de los contagios, según publicó el diario El Litoral.Sin embargo, pese a esta situación descartó que haya cambios en los permisos de circulación de la ciudadanía. “Hay que cuidar lo que logramos, actuando con absoluta responsabilidad”, dijo.Las declaraciones de Carlos Vignolo fueron realizadas durante una entrevista a Radio Dos y actualizan lo expresado el pasado martes 6 por el ministro de Salud Ricardo Cardozo. En esa oportunidad el titular de la cartera sanitaria había dicho que se estaba al borde, en línea con lo que había dicho antes Gustavo Valdés.