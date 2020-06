Con los karting regresó el automovilismo en Misiones

Miércoles 3 de junio de 2020 | 19:35hs.

Con tres kartings que giraron hoy en el kartódromo del Autódromo de Oberá regresó oficialmente la actividad automovilística a Misiones.









Adrián Urquía, con un Cajeros Promocional, Gerardo Von Steiger, con un 4 Tiempos, y Lautaro German Von Steiger con un karting Escuela fueron los tres pilotos que cumpliendo todo el protocolo de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo marcaron el regreso de los fierros en la tierra colorada.





Si bien había pedido turno Marcelo Smichowski para probar su Fiat Uno del Misionero de Pista, se tuvo que bajar a último momento por razones médicas y probará el próximo fin de semana.







“Fue un muy lindo día, vine a probar el dos tiempos que compre unos días antes de que se declare la cuarentena. Lo iba a probar el fin de semana que se declaró la cuarentena y me quedé con las ganas. Así que vine a sacarme las ganas de conocer el karting, giré despacio porque era la primera vez que me subía al karting nuevo, la verdad es que no pensé que iba a ser tan emocionante”, relató Urquía.







Por su parte, Von Steiger, comentó “una gran emoción porque hacía mucho no me subía a un karting y fue para acompañar a mi hijo que esta dando sus primeros pasos. No aguantábamos más el encierro. La pasamos muy bien el esta aprendiendo, y poder compartir juntos la pista, fue un momento mágico”.







Desde el Automóvil Club Oberá destacaron que el primer día fue “más que positivo se cumplió todo el protocolo exigido y para nosotros es todo nuevo, así que sirvió para ajustar todo”, indicó Carlos Morales, presidente del ACO.







Por el pronóstico del tiempo, que prevé lluvia para mañana y pasado las pruebas se retomarían el sábado en Misiones.



En Oberá se espera que pruebe el piloto del Turismo Pista Clase 3 Juan Urrutia, quien lo haría sobre el VW Gol de la Clase 2 con el que salió campeón en Misiones. Además, ya pidió turno Matías Sartori (Karting).El domingo estaría girando el piloto de la Clase 3 del Turismo Pista Martín Blasig, sobre el karting, para retomar su actividad en Pista.El fin de semana también se espera que los kartings giren en el Kartódromo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem, otro trazado habilitado para pruebasEl Motocross es otra disciplina deportiva habilitada en Misiones y en el predio del Automotokart San Vicente se vivieron las primeras pruebas.Michael Acosta y Sandro Kleiber fueron los dos primeros pilotos del Motocross del Nordeste que salieron a probar, cumpliendo con el protocolo del Ministerio de Deportes, Salud y Ministerio de Gobierno.El fin de semana, si el tiempo lo permite y el predio esta en condiciones podría probar los hermanos Lazaro y Francisco Rodríguez Priebe y los hermanos obereños Taro y Gunji Nakatsuka.