Club de Río: restringen ingresos y endurecen medidas de prevención - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020 | 17:34hs.

A partir de ahora, grupos de jóvenes menores de 25 años no podrán ingresar al predio del Club de Río, en San Ignacio. La decisión se tomó luego de reunión que mantuvo el ministro de Turismo de Misiones con el intendente de San Ignacio y el propietario del establecimiento.Producto de los excesos observados este fin de semana que, a través de imágenes difundidas por redes sociales, se pudo observar a yates y lanchas sobre el río, incumpliendo el protocolo establecido, el titular de la cartera de Turismo, José María Arrúa, mantuvo una reunión con el propietario de Club de Río, Jorge Néstor; y el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, con el fin de impulsar medidas que contribuyan a hacer cumplir los protocolos sanitarios vigentes."Hay que aprender a convivir con esta pandemia y apelar a la responsabilidad social. Vamos a trabajar entre todos para sostener un turismo interno responsable, y tomaremos las medidas necesarias para cuidar la salud de los misioneros", señaló Arrúa.Por su parte, Jorge Néstor dijo que "desde el inicio de la pandemia hemos decidido restringir el ingreso a 600 personas por día. Nuestra capacidad pre pandemia era de 2500. A pesar de eso es muy difícil controlar a los que circulan frente al predio por el río. Esa no es jurisdicción nuestra”, expresó.Respecto de las medidas que tomará el Club para evitar que se repitan esas situaciones, manifestó que se prohibirá el ingreso de grupos de jóvenes menores de 25 años y de conservadoras. "El exceso de alcohol de algunos grandes grupos, y la falta de responsabilidad no contribuyen, por lo tanto, la decisión es frenar evitando el ingreso. Vamos a priorizar los grupos familiares".Así también comentó que mantuvo una reunión con Prefectura para agudizar los controles de las embarcaciones: "hemos solicitado vigilancia en la zona para visualizar irregularidades. Es por eso que se va a reforzar el control de quienes encallan en el club para salir al río”.Por su parte, el intendente manifestó que "tenemos que mejorar los protocolos. Esta situación se vio desbordada producto de la gran cantidad de embarcaciones que se acercaron a San Ignacio por el río. A raíz de esto, tomaremos todas las medidas necesarias para afianzar este turismo interno que costó y sigue costando. Sabemos que es el rubro más golpeado, por lo que tenemos que mejorar estas cuestiones que hacen a la seguridad del destino", concluyó.