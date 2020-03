Clima: aumento en las temperaturas y estable

Lunes 23 de marzo de 2020 | 04:00hs.

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Pronóstico hasta el jueves





Hoy: cielo despejado a parcialmente nublado por la tarde, se esperan vientos leves a moderados del nordeste cambiando al sureste por la tarde con intensidades leves/moderadas; las temperaturas mínimas en 16 y 19°, mientras que las temperaturas máximas se ubicarían en 29 y 33°.







Mañana: cielo parcialmente nublado en zona centro y despejado en las demás zonas, se espera otra jornada con alto indice de radiación UV, predominará el viento del cuadrante este cambiando al nordeste, se esperan intensidades entre leves/moderadas; las temperaturas mínimas en 18 y 21°, las temperaturas máximas en 30 y 33° y se sentirá el clima mas cálido en zona sur (Capital, Candelaria, San Ignacio, Oberá, Leandro N. Alem, Apóstoles, Concepcion y San Javier).







Miércoles: cielo nublado por la tarde en gran parte de la provincia (no se espera lluvias), la zona Sur tendría mayor presencia de sol, la humedad continuaría en disminución, se esperan vientos leves del nordeste que será el componente de los próximos días y tendría una intensidad leve; las temperaturas mínimas en 19 y 22° mientras las temperaturas máximas se ubicaría en 31 y 33°.







Las hortalizas en estado crítico





¿Cómo siguen las temperaturas?







Para abril las temperaturas se iniciarán con un clima cálido y húmedo, las lluvias y la nubosidad esperada sera importante. La zona Norte y parte del Centro tendrían una temperatura media de 20 grados y alcanzaría los 22 grados para el Sur provincial. Las temperaturas medias para abril normalmente son de 21,2° para el Sur, 19,4° para el Centro y 21,5° para el Norte. Con este panorama podemos mencionar que las temperaturas en la primera quincena de abril estarían ligeramente por encima de los valores normales.





Después de un fin de semana con madrugadas frescas y una sensación térmica de tan solo 10° el sábado sobre el nordeste de la provincia, se inicia una semana con sol a pleno y aumento en las temperaturas. Nuevamente tendremos alta presión que mantendrá un clima estable durante toda esta semana hasta el próximo fin de semana inclusive; esta situación aumentaría considerablemente el riesgo de incendios desde mediados de esta semana principalmente en zona sur (áreas de pastizales y malezas). Las condiciones de baja humedad y altas temperaturas por las tardes de estos días aumentarían la situación. No habrá ola de calor y las temperaturas más altas de esta semana serán para los días jueves y viernes próximos con máximas en la capital provincial de 34 y hasta los 35 grados reales y no habrá sensación térmica debido a la baja humedad prevista por las tardes. Las temperaturas mínimas aumentarían por sobre los 20 grados desde el miércoles en gran parte de la provincia y las zonas mas templadas desde el Centro al Nordeste provincial mantendrían las mañanas mas templadas. Marzo se despide con precipitaciones entre el 30 y 31 sumando entre 10 y hasta 20 milímetros en algunas zonas de la provincia; luego al inicio del próximo mes las lluvias aumentarían y se espera que la primera quincena de abril precipite entre 60 y hasta 90 milímetros.: cielo parcialmente nublado en todas las zonas, se esperan vientos leves a moderados del nordeste, las temperaturas mínimas en 19 y 23° y máximas de hasta 34°.A pesar que se registraron lluvias generalizadas la semana pasada en zonas productivas de Misiones, no fueron suficientes y hasta la fecha varios productores hacían eco del faltante de lluvias, la humedad continúa moderada/baja y se viene otra semana sin precipitaciones; las pérdidas por un clima caluroso y seco se notó en varios lotes y las tendencias aún son inciertas con respecto al clima. Si bien se espera que las lluvias aumenten en la primera quincena de abril se espera un trimestre con escasas precipitaciones y esto podría reflejarse en las siembras actuales, no sólo en las hortalizadas sino además en la plantación de yerba mate del otoño/invierno.En conclusión: las variables que podrían ocurrir para esta temporada son: lluvias fuertes en poco tiempo, días con grandes cambios en las temperaturas en pocas horas y la continuidad de la bajante de los ríos y arroyos de la región.