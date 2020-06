Chubut: piden investigar al fiscal que habló de "desahogo sexual" en el caso de violación

Jueves 4 de junio de 2020 | 12:10hs.





La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta también criticó el fallo del fiscal. "Llamar 'desahogo sexual' al 'abuso sexual' en el marco de una causa judicial es absolutamente repudiable", publicó en Twitter.



Planteó que "es la clara evidencia de la falta de perspectiva de género en la administración de justicia y de la ausencia de capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial".



El caso se conoció en enero del año pasado a través de la víctima, que denunció a través de las redes sociales que fue víctima de una violación en grupo en 2012 en Playa Unión, Chubut, cuando tenía 16 años. Luego hizo la presentación formal, y en agosto se hizo la primera audiencia.



La causa se conoció mediáticamente como "La manada de Chubut". Los implicados son cinco jóvenes que pertenecen a familias conocidas y poderosas de la ciudad de Puerto Madryn, que fueron acusados de drogar y abusar sexualmente de la chica durante una fiesta del Día de la Primavera en Playa Unión.



Un sexto acusado se quebró y declaró como arrepentido. Su rol habría sido el de coparticipación sin intervención: de testigo de la agresión sexual. Su hermano es intendente de una comuna rural del norte de Chubut.



Dos de los imputados fueron sobreseídos porque eran menores de edad y los tres restantes admitieron haber cometido "abuso sexual simple", es decir "manoseos y tocamientos pero sin acceso carnal".



Irán a juicio abreviado, en el que se aseguran una pena menor a tres años, es decir de prisión en suspenso. En su fallo, el fiscal de Rawson consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual".



La denuncia de la víctima

La joven contó a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de una violación en grupo en un casa de Playa Unión, durante una fiesta privada. Ella estaba con otras seis amigas, todas de Puerto Madryn.



En un momento de la noche fue llevada a una habitación oscura y llena de camas, en la que mientras dos o tres jóvenes la violaban, uno cuidaba que no entrara nadie más. Estaba casi desvanecida y bajo los efectos de alguna droga.



Las amigas la encontraron, juntaron su ropa que estaba tirada alrededor de la habitación, la vistieron y se la llevaron. No contó sobre el abuso hasta que tuvo su primer intento de suicidio. Decidió hablar con sus padres, que la llevaron al hospital. Allí activaron el protocolo que se usa en víctimas de violencia sexual.



A partir de ese momento también recibió amenazas para que no haga la denuncia. Tanto la amedrentaron que tuvo que mudarse a la provincia de Buenos Aires con su familia. El tiempo y la ayuda psicológica y psiquiátrica la ayudaron a rearmarse y a poder denunciarlos.

