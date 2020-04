Celulares y notebooks subieron más de un 30% y hay faltantes

Miércoles 29 de abril de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Con la imposibilidad de salir fuera del hogar, contar con una buena computadora o celular con acceso a internet, se volvió algo más que un elemento de ocio. Muchas tareas que antes se podían hacer personalmente, ahora se realizan intensivamente desde los dispositivos electrónicos.

Pero conseguir un aparato de buenas prestaciones, no es tarea sencilla por estos días. Además de haber sufrido la creciente especulación en torno al valor del dólar blue, el stock no era el mejor debido a la paralización mundial que motivó el coronavirus.

En general las notebooks que a principios de abril cotizaban entre los 45.000 y 50.000 pesos son las que desaparecieron más rápido de la escena en los últimos días. Eran equipos considerados de gama media con un procesador Intel i3, pantalla de 15.6 HD, 4 gibaytes de memoria RAM y memoria en disco de 500 Gigabytes (GB) o 128 GB en SSD. Hoy un equipo de esas características, cotiza en las plataformas web desde los 55.000 pesos. Una suba del 22%.

Pero según la marca o el sitio de compras las subas pueden ser mayores. Hace sólo una semana atrás, un equipo todo en uno (all in one), cotizaba a 44.000 pesos. Ayer ese mismo equipo se ofrecía a 58.000 pesos. Una suba del 31%.

Se apuntó en tanto que si se toma los valores desde fines de marzo, cuando comenzó la cuarentena, las diferencias son mayores.

“No hay muchas ofertas porque el mercado quedó desabastecido de opciones. Además del comercio formal antes había una oferta de productos traídos desde el exterior que hoy no están entrando. Eso sumado a la cotización alcista del dólar informal, llevó a las empresas a cotizar más por los productos con los que se quedaron antes de la cuarentena”, comentó a este medio un vendedor ligado al sector informático de esta ciudad.

Algo similar a lo que ocurre con los notebooks o computadoras, pasa con los equipos de telefonía móvil. En las páginas de las operadoras es frecuente encontrar las palabras “fuera de stock” o “agotado” debajo de varios equipos. Como ejemplo, un celular lanzado a principio de este año y que cotizaba semanas atrás a 28.000 como oferta, ayer se mostraba en una operadora móvil a 36.000 pesos. Casi un 29 por ciento más.

En general en los sitios de venta, la opción más ofrecida de financiación es el pago en 12 cuotas sin interés. Esto puede hacerse con el programa Ahora 12 o con financiación exclusivas de las tarjetas de crédito. Por otra parte en algunos sitios, de fabricantes o grandes cadenas, algunos productos se están ofreciendo hasta 18 cuotas sin interés. Pero en general esta última opción, se hace con un interés de entre el 18 y el 20 por ciento anual.

Vale aclarar que también los otros electrodomésticos registran subas, pero debido a la demanda por la cuarentena sobresalieron más en los equipos de comunicación y entretenimiento.

Además de la problemática de precios, las empresas vendedoras resaltaron en las últimas semanas sus políticas de envíos.

Algunas cadenas destacaron el seguimiento de un protocolo para entregar las compras de los usuarios en sus respectivos domicilios. Se sugirió por otro lado a los consumidores revisar el tiempo de entrega y las condiciones a la hora de adquirir un producto tecnológico.



Las cintas de caminar volaron en cotizaciones