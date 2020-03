Carlos Fernández: “La recaudación municipal está en cero”

Jueves 26 de marzo de 2020 | 22:44hs.

El alcalde obereño comentó que están en tiempos difíciles porque hace más de 10 días que no tienen recaudación, al igual que novel país y analizan como enfrentaran el pago de los sueldos municipales. Habló sobre los retenes en el control vehicular que ingresa al municipio y de cómo se preparan en caso de llegar a necesitar camas para la internación de pacientes con el Covid-19.“La recaudación municipal está en cero, no tenemos recaudación hace ya más de 10 días, lo cual nos crea preocupación constante en el día a día, porque tenemos compromisos con proveedores”, empezó explicando Carlos Fernández al programa radial Cuentas Claras por La Radio de Oberá.A partir de allí comentó que tienen datos de la baja recaudación en Afip, que había bajado al 40 % y eso iba a significar en un recorte de la coparticipación.Sobre el pago del sueldo municipal, estudian de qué manera afrontaran el compromiso, “si el funcionario no cobra, no pasa nada, pero si el personal municipal que tiene compromiso hecho con anterioridad y fundamentalmente necesita comer, por ahí nos vamos a ver obligados a no poder cumplir en un 100 % de los sueldos, veremos de qué manera con ayuda de Nación podemos ir resolviendo”.Sobre los controles de acceso a la ciudad, manifestó que los controles iban a ser más estrictos, sobre de dónde viene, con que autorizaciones y si no entra en la regla, tendrán que regresar a su domicilio, pero reconoce que se puede venir a hacer trámites de servicios y reciben a muchos vecinos de las varias localidades aledañas a Oberá.Fernández explicó en el programa radial sobre la organización de camas en la ciudad, “tenemos el Samic, estamos preparados para atender con 140 camas para atender a la población que pueda llegar a existir en Oberá y toda la zona, tenemos preparados acciones de internaciones en distintos lugares, como hospitales de segundo y tercer nivel, clínicas, además polideportivos y clubes de los barrios y los hoteles serían para pacientes que deban terminar la cuarentena para su recuperación”.