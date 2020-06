Candelaria: detenido por violar la prohibición de acercamiento y agredir a su ex pareja

Jueves 4 de junio de 2020 | 14:30hs.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Candelaria detuvieron en la mañana de este jueves a Rubén M. de 31 años, luego de que vecinos del barrio San Jorge, solicitaron la presencia policial por gritos en el interior de una vivienda. En el lugar, el hombre, desobedeciendo una orden de la Justicia de no acercarse a su ex pareja, la agredió con un golpe de puño y la amenazó de muerte.Todo sucedió a las 5.30, cuando tras el llamado que alertó de la situación, la patrulla policial se dirigió al sitio y asistió a la mujer de 23 años que se encontraba junto a sus hijos de 7 y 4 años y un bebé de 6 meses de vida. Allí detuvieron al hombre y en su poder incautaron un cuchillo.Según relató la víctima, su ex pareja se presentó en el domicilio y comenzó a agredirla verbalmente para luego propinarle un golpe de puño en el rostro y amenazarla de muerte a ella y sus hijos pequeños.Los uniformados presentes en el lugar lograron sacar el cuchillo al violento y pese a la resistencia puesta por el mismo, finalmente fue reducido y se lo trasladó a sede policial donde fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Posadas.La mujer fue contenida y asistida en la comisaría de la Mujer de Candelaria y se halla fuera de peligro. Recordaron que ante casos de violencia familiar y de género, se debe llamar a las líneas gratuitas de emergencia 101/911 y 137.