Candelaria continúa su lucha contra el dengue

Martes 7 de abril de 2020 | 23:00hs.

En los últimos meses la presencia del mosquito transmisor del dengue y otros virus son enemigos constante en la localidad de Candelaria, ya que se los encuentra por todos los sectores de la ciudad a pesar de el municipio realiza constantes campañas de fumigación y descacharrización, entre otras acciones.









La preocupación de gran parte de la población son los terrenos que están sin edificar y que son propiedades privadas, por lo que desde el municipio no pueden realizar las tareas de limpieza.





El Territorio consultó al respecto al encargado de servicios públicos Walter Benítez quien dijo "los terrenos que están sucios son un constante problema, al ser propiedad no podemos realizar la limpieza, pero pedimos a los vecinos que denuncien en la municipalidad para que de esa manera ubiquemos a los dueños. Una vez encontrados se le realiza una intimación para que los limpien y si no lo hacen se procede a cobrar multas; solo con nuestro trabajo no alcanza para eliminar al mosquito, necesitamos el compromiso y colaboración de la comunidad, que cada familia limpie su patio, sus terrenos, es un trabajo que se debe realizar entre todos" indicó Benítez.







Cada mañana y atardecer los equipos de fumigadores recorren distintos barrios pero paradójicamente los mosquitos aparecen en todos lados y en grandes cantidades, lo que causa preocupación en la población que acompaña a la fumigación realizando limpieza en sus terrenos.