Boca: “Los arqueros están entre los sospechosos” - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 19:52hs.

Este lunes había explotado la preocupación con el anticipo de que al menos 14 futbolistas habían dado positivo de coronavirus en Boca. Se habían filtrado algunos nombres. Y luego Rubén Argemi, médico de Boca, anunció: “Todos los positivos son asintomáticos. Los arqueros son casos sospechosos, pero queremos hacer otros estudios para confirmar los casos”, dijo en Fox Sports, poco después de que se anunció que hubo al menos 14 positivos entre los futbolistas del plantel. Se trata de Andrada, Javier García y Agustín Rossi, inscriptos para la Libertadores. El cuarto, Roffo, se desconoce.El quinto arquero, Lastra, ya estaba positivo y no se había incorporado a las prácticas. También figura en la lista."Quiero que entiendan que no tenemos confirmados. Tenemos casos sospechosos, tomamos las decisiones necesarias. Hasta el 26 de agosto realizamos cinco testeos a todo el plantel y los cinco dieron negativos. Y a partir del último testeo, a las 30 horas, apareció el primer caso. Entonces, realmente es un tiempo extremadamente corto entre un hisopado negativo y la aparición de síntomas. Por eso, si bien en Boca no se puede ocultar nada y nos hacemos cargo. Queremos ser cautos", dijo Argemi en Fox Sports Radio.