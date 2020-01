Boca empezó a retirar los vidrios de la platea baja y ya se definió con qué los reemplazarán

Sábado 18 de enero de 2020 | 14:30hs.

El próximo 25 de mayo La Bombonera cumplirá 80 años y la dirigencia que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini busca darle un look renovado antes de comenzar con la soñada ampliación que desean los hinchas.Es por eso que en las primeras semanas del año se empezaron a realizar pequeñas obras para mejorar comodidad del socio en los días de partido. Las primeras dos medidas fueron quitar los vidrios de la platea baja y quitar los acrílicos de la tercera bandeja sur, que dificultaban la visión.Los famosos vidrios de la platea baja están siendo removidos en estas horas. ¿Cómo harán para que los hinchas no se metan al campo de juego?Según le dijo a Toda Pasión el arquitecto Carlos Navarro, dirigente de la actual comisión directiva de Boca, se usarán dos métodos: una doble baranda baja a la altura de los acrílicos y una línea de empleados de seguridad.En las últimas horas, Navarro compartió un video en su cuenta de Twitter donde se ve cómo una máquina excavadora realiza un pozo. Ese agujero será de 70 centímetros de seguridad y será el lugar donde se coloquen los vigiladores privados.Hace algunas semanas el mismo dirigente le había explicado a Toda Pasión por qué retirarían los vidrios: "El acrílico hace que la gente de las primeras filas, hasta la 12, no pueda ver bien. Se generaban reflejos y habitualmente está sucio".Otro cambio prometido se verá en la tercera bandeja norte, arriba de La 12, donde se quitarán las butacas para que ese sector vuelva a ser popular como lo era hasta hace unos años. Aún no hay fechas para esta modificación.