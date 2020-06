Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo para coronavirus

Miércoles 24 de junio de 2020 | 23:15hs.

La semana pasada se conoció que un productor de El precio justo tenía coronavirus. Luego salieron a la luz dos casos más y Lizy Tagliani se vio obligada a hacerse el test para sacarse la duda. El hisopado dio positivo y esto puso en alerta a otras figuras que participaron del ciclo. En las últimas horas se confirmó que Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti también están infectados.









En sus redes sociales, la poetisa -que días atrás había tenido problemas con sus vecinos, que le exigían que respetara la cuarentena quedándose en su departamento- se lamentó por la noticia.





"Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock, con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos, pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella. Los quiero mucho. Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto", expresó.







También les hizo frente a quienes la criticaron por exponerse en la TV sabiendo que estamos en plena pandemia. "En el canal te toman la fiebre y hay alcohol por todos lados. Yo soy obsesiva, me lavo las manos cien veces por día. No toco a nadie. ¡Salía a trabajar, no a joder! Llegaba a mi casa y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba", aclaró.







Por su parte, Cherutti contó que estaba esperanzado de que el hisopado le diera negativo. En diálogo con el ciclo de Guillermo Andino, sostuvo que es asintomático y que se encuentra aislado. Su esposa e hijo se harán el examen en las próximas horas.