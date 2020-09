Asociaciones piden precio de referencia para madera fina - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Se concretó ayer la segunda videoconferencia del Instituto Forestal Provincial con el objetivo de debatir sobre el estado de situación del sector maderero, particularmente, de los precios de troncos pulpables y chips de maderas, claves para la producción de pasta celulosa. En este encuentro pidieron un incremento en el valor por tonelada, de 12 dólares que se abona actualmente a 20 dólares.La justificación del alza en el importe de la madera fina tiene que ver con que, con el valor actual, “sólo alcanza a cubrirse los costos de transporte y no queda dinero para el productor”, afirmó Rubén Costas, ingeniero forestal e integrante de la Asociación de Productores Foresto-Ganaderos de Misiones.En diálogo con El Territorio explicó que se expuso la evolución de los precios en los últimos quince años. “En 2006 se pagaba por tonelada 12 dólares, y es el mismo valor que se paga actualmente por la materia prima. Hubo un período interesante entre 2015 y 2018, cuando se pagaba más de 20 dólares por tonelada. Y a partir de ese año, el precio disminuyó porque no hay una regulación que determine el precio de referencia”, detalló.Indicó que no hay una explicación en la baja en el valor de la materia prima, “ya que en los últimos años hubo ventajas exportadoras y los ingresos brutos de Misiones bajaron. Ahora, en los últimos meses, con la posibilidad de hacer los envíos a través del tren hicieron que sea más competitivos”.En este sentido, adujo que el importe de madera fina es una vieja problemática, que apuntan a resolver en los próximos meses. “El precio tiene que ser el componente del costo de la madera en el monto, la utilidad del productor y lo que salga la elaboración del producto y el flete a la planta celulósica”, precisó.Ante esta situación, desde la Asociación propusieron un precio mínimo de 20 dólares por tonelada, de 1.600 pesos aproximadamente tomando en cuenta la cotización oficial, para fletes menores a los 50 kilómetros, que permitirán cubrir los costos de transporte de la madera para las pasteras.“Hay un buen presente de la madera en los aserraderos y en general. En nuestro caso, tuvimos muchas bajas en los precios, por lo que pedimos una regulación para la fijación de los valores, que hasta el momento son establecidas unilateralmente por las empresas celulósicas. Así como la soja es un commodity fijado internacionalmente, lo mismo solicitamos en el caso de los chips de madera”, sostuvo.Indicó que para el valor solicitado se comparó los precios en otros mercados, como España y Estados Unidos, que oscilan entre los 21 y 34 dólares por tonelada.Del encuentro también participaron diversas asociaciones del rubro, como la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo y la Asociación Forestal Argentina.