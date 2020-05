Argentina: una médica visitó a su hermano infectado, se contagió y luego siguió atendiendo

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 09:00hs.

La imprudente actitud de una médica sanjuanina generó el repudio de una sociedad entera. La mujer, cuya identidad no trascendió, decidió visitar a su hermano mayor que está internado con coronavirus en el Hospital Guillermo Rawson y se contagió por mantener un contacto estrecho con él. Sin embargo, siguió con su vida normal y atendió a otros enfermos, fue a una fiesta y hasta visitó a sus padres el fin de semana. Ante esta situación, el gobierno local la denunció por "atentar contra la salud pública y accionar negligente".Mientras las autoridades buscan determinar hasta dónde se extendió la cadena de contagios, una comisaría y un Juzgado de Paz Letrado fueron cerrados por un posible vínculo entre la médica y miembros del personal. También investigan potenciales infecciones en un cumpleaños familiar al que la mujer asistió el sábado por la noche.De acuerdo con la denuncia presentada este lunes por la ministra de Salud Pública de San Juan Alejandra Venerando, la profesional visitó a su hermano en su box de aislamiento días atrás, le dio de comer y hasta lo llevó al baño, pero después no realizó la cuarentena correspondiente.Así, la doctora, que tiene 42 años y trabaja en Clínica Médica del Hospital Rawson, se convirtió en el cuarto caso de coronavirus en la provincia por contacto estrecho.Según consignó la agencia Télam, la denuncia se basa en un acta elaborada por el personal encargado de la guardia el pasado 7 de mayo, donde consta que "se le advirtió a la profesional la gravedad de la situación" y que igualmente "ingresó al box de su familiar".Por ese motivo, el ejecutivo local considera que "las conductas desplegadas por la doctora atentan contra la salud pública por su actuar negligente, imprudente y con impericia en el ejercicio de sus funciones, debido a su formación académica".Además, en la demanda se indica que "existe una clara violación a los deberes de funcionario público, debido a que la doctora no actuó conforme al protocolo COVID-19, poniendo en riesgo la salud del personal del hospital y comprometiendo la de toda la población de la provincia, delitos tipificados en los artículos 203, 205 y 207".Ante este escenario, las autoridades ordenaron identificar a todas las personas que tuvieron contacto con ella. Estiman que serían al menos 30, entre ellas sus padres y su hijo.