Apóstoles: campaña de concientización del uso de barbijos inclusivos

En la localidad de Apóstoles, la concejal Agustina Prates realizó la presentación del Proyecto de Comunicación para incentivar desde el DEM el uso de barbijos o tapa bocas inclusivos a personal de atención al público.“Este proyecto surge de la necesidad de que es necesario ser inclusivos y solidarios para comunicarnos con las personas que padecen discapacidades auditivas a la hora de usar barbijos o tapa bocas”, remarcó la edil al momento de presentar su proyecto ante sus pares en una nueva Sesión Vía On Line, del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de ApóstolesEl Proyecto presentado contó con el aporte de la Lic. Florencia Acuña (Lic. en Fonoaudiología), “he tenido experiencias en nuestra ciudad que me hicieron pensar en nuestros pares, ya que el uso del barbijo tradicional genera barreras comunicacionales que no permiten comprender el lenguaje hablado (recepción y comprensión) y con el uso de estos barbijos inclusivos, tiene como objetivo lograr un intercambio armónico con todos los integrantes de la sociedad, haciéndoles sentir parte de la sociedad, evitando generar dudas y temores en las personas con discapacidad auditivas y personas con discapacidad intelectual”, declaró la profesional.Dicho Proyecto fue aprobado por unanimidad