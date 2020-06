Aplican bonificaciones de hasta el 50% en el pago de alquileres

Jueves 11 de junio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

La llegada del coronavirus trajo consigo problemas económicos para diversos sectores que, a raíz de la cuarentena obligatoria, no pudieron generar ingresos. Ante esta situación, el rubro inmobiliario decidió realizar bonificaciones del 50% en el alquiler mensual de los locales comerciales hasta que logren más ventas y cubrir los costos. Señalaron que primaron las consultas por cambios de inmuebles, no para abaratar costos sino por la búsqueda de locaciones que cuenten con balcones o patio, para tener contacto con el aire libre, en el marco del confinamiento.

En tanto, desde la perspectiva de los inquilinos afirman que en algunos casos no podrán afrontar con normalidad el pago del mes por la fuerte reducción del salario ante la escasa actividad laboral entre los meses de marzo y mayo.

En Puerto Iguazú la situación es aún más crítica ya que no se notificaron consultas para ventas de propiedades y, desde marzo se rescindieron la mitad de los contratos en comercios.



Reacomodamiento y cambios

Luis Sosa, propietario de Sosa Inmobiliaria, dialogó con El Territorio y analizó el presente del sector. “Hasta el momento vemos un reacomodamiento en los precios de algunas propiedades, específicamente de aquellas con valor dólar. Hay operaciones pero no al ritmo que esperábamos, ya que hay mucha especulación por los precios”, dijo.

Mencionó que hubo demoras en pagos en los locales comerciales que, dependiendo del sector, permanecieron cerrados y sin ventas durante más de un mes.

“Hubo negociaciones con la parte propietaria. Se analizó cada caso en particular para arribar a un acuerdo. En general se apuntaron a bonificaciones del 50 por ciento hasta que ese comercio recupere las ventas. Pero eso sólo se consideró en los rubros que no son esenciales porque, por ejemplo, las farmacias sí tuvieron actividad y pudieron generar ingresos”, señaló.

Al ser consultado sobre el pago de alquileres, Sosa especificó que hubo demoras en marzo y que, después de ese mes, se avanzó en la normalización del abono por inmuebles, “particularmente en aquellos que pagaban en efectivo”. Aunque especificó que “un gran porcentaje pagó a través de transferencias bancarias, y notamos una fuerte reducción en el uso del dinero físico porque los cajeros automáticos también son un foco posible de contagio del Covid-19”.

Al notar que no se registraron ventas de inmuebles, el alquiler de propiedades se convirtió en el ‘caballito de batalla’ del sector.

Sobre este punto detalló una situación que vivió gran parte de las firmas a raíz del confinamiento. “Una de las principales demandas pasó por el cambio de propiedades. Por ejemplo, algunas familias buscaron dejar los departamentos que no tenían un balcón y solicitaron casas con patios para poder tener contacto con el ‘exterior’ durante la cuarentena. O también se pidió por cambios con departamentos que sí tiene balcón. El patio y el balcón marcaron el pulso de las consultas una vez que volvimos al ruedo en abril”, manifestó.



Entre consultas y reclamos

Según una encuesta elaborada por la organización Inquilinos Agrupados, sobre un total de 3.000 personas, “el 49 por ciento de los inquilinos no podrá hacer frente al pago durante junio”. El documento apunta que la principal causa radica en la reducción de los ingresos, sobre todo, de aquellas personas que dependen de la actividad comercial.

Al respecto, Adrián Torres, a cargo de la Asociación de Inquilinos de Misiones, contó que en la provincia “muchos inquilinos manifiestan el problema de no poder pagar los alquileres producto de no recibir los salarios en las mismas condiciones o en algunos casos la facturación que hacían mensualmente producto de que eran autónomos o monotributistas como prestadores de servicios, no pueden contraer la misma suma de dinero y no pueden hacer frente a las obligaciones contraídas”.

Aclaró que primaron las consultas por pagos a futuro porque “las proyecciones económicas a futuro no son nada alentadoras”. En este sentido, las dudas pasaron respecto a los decretos presidenciales que fijaron el congelamiento en los precios de los alquileres y la suspensión de desalojos hasta fines de septiembre.