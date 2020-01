Aplicación y brecha de precios entre Posadas y Buenos Aires

Sábado 25 de enero de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Tras el relanzamiento de Precios Cuidados, el presidente Alberto Fernández pidió a los consumidores hacer un seguimiento de los valores de las mercaderías, a través de la aplicación oficial del programa. A través de una lectora QR se puede escanear el código del producto y corroborar si el precio coincide o no con lo estipulado en el plan. Además, permite comparar los precios de otros productos que no están contemplados. Y también, permite enviar avisos si la mercadería no cuenta con la señalética del programa, no se encuentra en góndola o si posee un precio más alto de lo acordado.

A más de diez días de su creación, lideró el ranking de descargas en los teléfonos móviles. Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la app del programa nacional fue descargada en 15.000 celulares.

El Territorio recorrió los tres supermercados posadeños -California, Libertad y Chango Más- que adhirieron a la iniciativa e indicaron que desde la semana pasada ya señalaron los 311 productos que componen el programa.

Con el uso de la aplicación oficial, se corroboró y comparó los precios que figuran en la lista. A partir de allí, se notaron diferencias de los valores entre los de Buenos Aires con Posadas.





Diferencias de precios Dependiendo del producto, la brecha es entre 1 y hasta 15 pesos.

En el caso del aceite girasol marca Cada Día, de 1,5 litros, en Buenos Aires se consigue a 125,24 pesos, mientras que en Posadas el monto asciende a 129,47, 4,23 pesos más caro.

El agua mineral de litro y medio, de la firma Sierra de los Padres, cuesta 42,44 pesos en Buenos Aires y en la capital provincial, 43,87 pesos, resultando 1,43 pesos más costoso.

Por su parte el arroz Gallo, de 500 gramos, está a 45,02 pesos en Buenos Aires y 46,54 pesos en Posadas. Mientras que el pack de cacao en polvo, de 180 gramos, los valores coinciden en ambos casos.

Los fideos Canale, de medio kilo, en Buenos Aires se compra a 34,16 pesos y en Posadas, a 35,31 pesos según lo estipulado en la lista de Precios Cuidados.

La mayor diferencia radica en las gaseosas, ya que la Coca Cola de 1,25 litros se vende a 84,87 pesos en Buenos Aires y a 100 en Posadas. Es decir, es 15,13 pesos más caro en Misiones, alrededor de un 19%.

La harina de trigo 000 de la marca Morixe, de 1 kilo, está 34,16 pesos en Buenos Aires y en Posadas, 35,31 pesos. En el caso de la lavandina Ayudín de litro, los precios son 38,81 y 40,12 pesos, respectivamente.

Mientras que la leche, uno de los productos de mayor demanda, se comercializa a 46,58 pesos en Buenos Aires y a 48,15 en Posadas, más de un pesos de diferencia entre ambas provincias.

Los medallones de carne, por cuatro unidades, resulta más barato en Buenos Aires, ya que se vende a 155,25 en Buenos Aires y en Posadas, a 160,50 pesos.

Otro de los productos contemplados en el programa de Precios Cuidados es la mermelada que el pote de 350 gramos se consigue al mismo precio en ambos lugares, a 75 pesos.

El té, por 25 unidades de la firma Taraguí, los valores en Buenos Aires y Posadas son de 40,36 y 41,73 pesos, respectivamente.