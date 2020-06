Analizan un sistema de compras online para reactivar el comercio fronterizo

En principio, el anuncio se llevaría a cabo en la tarde de este miércoles y comprendería un conjunto de medidas arancelarias, tributarias y el fortalecimiento del comercio electrónico.





"Va a ser en general para la zona de frontera. Todas las empresas que tengan este tipo de relacionamiento van a poder beneficiarse con estas medidas que en principio serían tres", dijo en ABC Color el ministro de Hacienda.





Los tres puntos que se analizan sería: Fortalecimiento del Comercio Electrónico sin que los extranjeros ingresen físicamente a realizar las compras; Ampliación del régimen a productos textiles y calzados y Reducción de Tasas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y Administración Nacional de Navegación y Puertos así como el impuesto selectivo para ciertos rubros.





Delivery fronterizo

Se establecerá un sistema de compras online y cuando el producto sea adquirido sea llevado a un depósito aduanero a fin que continúe el régimen de turismo y el comprador podrá retirarlo de allí sin tener que ingresar a territorio paraguayo.





Además se prevé un programa de ayuda a trabajadores fronterizos que podrán obtener un subsidio así como ya accedieron más de un millón de trabajadores informales que fueron afectados por las medidas sanitarias que buscan frenar el avance del Covid-19.





El Circuito Comercial seriamente afectado

Arístides Martínez, referente del Circuito Comercial en la ciudad de Encarnación, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó, "como en todo el mundo se dio la cuarentena obligatoria por lo que tuvieron que cerrar todos los comercios y a partir de la situación que se venía dando se puso sortear en gran parte esta pandemia de muy buena manera porque no tuvimos sobresaltos en Encarnación e Itapúa. Hoy en día se está normalizando la situación en todo lo que es lo comercial si bien hay rubros que no pararon".





"El circuito comercial estuvo cien por ciento cerrado pero hoy esa barrera se pasó y estamos tratando se trabajar pero como se dice, Encarnación depende prácticamente de la frontera y más el circuito comercial. Hay comercios que cerraron definitivamente, gente que estaban en alquiler, en todas partes se está dando esto porque todo nos tomó por sorpresa", enfatizó.





Martínez sostuvo que el comercio interno no es fácil por los escasos recursos que tienen las familiares encarnacenas, "compran sólo lo necesario por lo que hay rubros que prácticamente no funcionan. Acá en el circuito hay gente que tiene locales propios por lo que abren sin problema, pero el 90 por ciento de los que alquilan cerraron sus puertas como también ocurrió en la zona alta, no es fácil aguantar y si se tiene un ahorro no se puede gastar todo en un alquiler porque no se sabe hasta cuándo va a seguir todo esto".





"Un 60 por ciento de los comercios están abiertos y el resto tuvo que cerrar. Esta pandemia no hay rubro que no golpeó y hay algunos que no estuvo afectado al cien por ciento como fueron los supermercados que pudieron trabajar pero había gente que no tenía plata para ir a comprar y dependía de las ollas populares y de la solidaridad de la gente", aclaró.





Un pedido a gritos

Tras darse a conocer el anunció que se daría en la tarde de este miércoles, el referente del Circuito Comercial opinó que, "nos enteramos de las medidas que está analizando el Gobierno pero a veces son certeras y a veces no y el sector más golpeado siempre somos nosotros porque nos movemos informalmente. Todas las medidas son innovadoras y no se sabe si serán positivas o negativas o si funcionará o no, entonces estamos a la expectativa y esperamos que las ideas que tengan sean buenas pero hay que ser realistas y tomar con pinzas los proyectos porque no se ve fácil la situación".





"Yo pienso que si se reabre la frontera va a ver un movimiento entre Itapúa y Misiones y tomando las precauciones necesarias va a ser positivo, eso va a ser bueno para ambos países, será algo productivo y quiero resaltar que acá en Encarnación el trato que tuvo con la pandemia no se tuvo casi ningún caso y mediante eso estamos tranquilos, sin tener miedo, siempre tomando las precauciones y yo creo que Misiones está en la misma situación, la apertura se tendría que dar pero tomando las previsiones del caso", refirió.





Finalmente dijo que hay un pedido de los comerciantes para la reapertura de la frontera, "es un pedido a gritos que están realizando para poder sobrevivir pero escuchando al ministro de Salud, y quiero darle la razón en esto, en que la apertura de frontera se dará en una cumbre regional entre presidentes y ministros de Salud porque de nada sirve que algunos abran y otros no"

El cierre de fronteras golpeó duramente a ciudades que dependen del comercio limítrofe en Paraguay y finalmente el ministro de Hacienda de ese país, Benigno López dio a conocer las medidas que se analizan para poder reactivar el consumo.