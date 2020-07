Al menos un 10% de los chicos no tuvo contacto con la escuela

Miércoles 8 de julio de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

La cuarentena por la pandemia de coronavirus cambió por completo la realidad en los hogares misioneros, más aún en aquellos donde hay niños o adolescentes en edad escolar. Comenzado el período de aislamiento en la provincia el pasado 13 de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, los estudiantes y docentes debieron quedarse en sus casas y se apuntó fuertemente a la modalidad virtual.

Pero la realidad de la provincia no es equitativa en todas sus regiones y no todos lograron seguir vinculados al sistema educativo. Ahora, a días de culminar el período de clases virtuales y a punto de arrancar las vacaciones de invierno, comenzaron a conocerse algunos datos sobre cómo se trabajó en la virtualidad.

Según explicaron desde la Dirección de Enseñanza Secundaria en Radioactiva 100.7, hay al menos un 10 por ciento de los chicos matriculados que no siguió en contacto con la escuela y ahora se saldrá a buscarlos para detectar por qué se rompió ese vínculo y que puedan volver a la escolaridad, que es obligatoria por ley en el nivel medio.

Al respecto, Viviana Escurdia, a cargo de la dirección de nivel medio, comentó que los docentes secundarios tuvieron contacto con el 90 por ciento de sus alumnos; al resto “los vamos a recuperar, los tenemos identificados. Vamos a trabajar muy fuerte con los supervisores para que los estudiantes puedan volver”.

En esa línea amplió sobre que ya están diagramando grupos de trabajo para salir a buscar a los jóvenes particularmente. “Armamos el equipo para ir a ver in situ a estos alumnos que están matriculados, pero perdieron el contacto. Hay escuelas, por ejemplo, que se organizaron y comenzaron a buscar a estos alumnos que no estaban yendo a clases y tenemos que saber el porqué”.

Al ser consultada sobre cuáles pueden ser los factores que hicieron que los adolescentes dejen el cursado, señaló que pueden ser multicausales.

“Uno puede ser el factor tecnológico y en zonas rurales hay chicos que acompañan a los padres a trabajar. Tenemos que saber primero el porqué y luego haremos una priorización de contenidos para brindarles las herramientas para que puedan no sólo recuperar sino también fortalecer ese trayecto educativo, pero nunca hay que dejar de decir que esta es una situación atípica que estamos viviendo por la pandemia”, explicó Escurdia.



Mesas examinadoras

Por otro lado, el calendario escolar 2020 establecía que ayer y hoy se desarrollarían las mesas de exámenes de materias previas. Sin embargo, la emergencia epidemiológica y sanitaria por brote de dengue y coronavirus derivó en un cambio en las fechas consensuadas.

La instancia de evaluación complementaria quedó suspendida y fue reprogramada para el próximo mes: se desarrollarán entre el 3 y el 31 de agosto. La medida fue confirmada por resolución 851 del Consejo General de Educación (CGE).

La inscripción está abierta hasta el 5 de agosto. Podrán rendir los alumnos de todos los cursos, hasta un máximo de tres materias.

La acreditación de saberes será mediante ensayos o trabajos prácticos, elaborados por los alumnos que adeuden materias.

Dicho de otro modo, la forma de acreditar las evaluación será con modalidades o criterios no presenciales, definidos por los establecimientos educativos.

En ese marco, Escurdia se explayó sobre la otra tanda de mesas examinatorias que se concretaron entre mayo y junio para aquellos que también adeudaban materias para poder pasar de año o culminar la secundaria.

“Prácticamente el 80% de los chicos que se presentó a rendir aprobó. De la secundaria común 1.886 alumnos aprobaron de los 2.237 que se presentaron, es un número importante”, destacó.

Y finalizó: “Les queremos transmitir tranquilidad a los padres y a los colegas docentes, no hay fecha, pero uno no puede dejar de proyectar y pensar cómo será la vuelta. Ni nosotros ni el gobierno de la provincia van a avalar una vuelta si no están dadas las condiciones. Pero de seguir esta situación después del 27 de julio, vamos a continuar sosteniendo el contacto con los alumnos”.