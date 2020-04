Aíslan a 30 trabajadores del laboratorio de Pediatría: aguardan resultados de testeos

Miércoles 29 de abril de 2020 | 14:00hs.

Por Dennis Prieto redacción@territoriodigital.com

Se confirmó ayer el primer caso de personal sanitario con coronavirus en Misiones. Se trata de un joven trabajador del laboratorio del hospital de Pediatría de Posadas.



Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del hospital Pediátrico detalló que son 30 las personas que trabajan en el Laboratorio que hoy están en aislamiento, esperando muestras y resultados. Además se realizaron laboratorios a personal de limpieza que tuvieron contacto con el infectado, y testeos a dos personas de mantenimiento que estuvieron trabajando en el horario del joven que dio positivo para Covid-19.

“Ayer cuando nos enteramos del positivo se hizo un zoom con todos los jefes de servicio, y se confeccionó el listado del personal de contacto, eso se presentó a Epidemiología, y se empezaron a hacer los procedimientos correspondientes: el aislamiento y el hisopado”, comentó.



“Se están tomando las muestras del personal del Laboratorio, los que no tuvieron contacto con el infectado, porque trabajan a contrahorario se evalúa la PCR, si dan negativos volverán a trabajar, y si tuvieron un contacto estrecho, es decir más de 15 minutos sin la protección personal, esas personas pasarán a 14 días de aislamiento para completar el protocolo”, indicó.







Muestra repetida

El personal sanitario que dio positivo para Covid-19 está asintomático, sigue su cuarentena y no tiene antecedentes de riesgo.



“Cuando se determinó que el chiquito que fue al Garrahan dio positivo para coronavirus, se tomaron las muestras de PCR para todo el personal que tuvo contacto con el paciente. El joven que dio positivo ayer también fue estudiado pero el primer test dio que no era concluyente”, afirmó Fernández Sosa.

En ese sentido, explicó: “Cuando se toma la muestra tiene que tener un poco de secreción, esta persona al no tener mocos o catarros, la muestra no era efectiva, suficiente, es decir, al l no tener sintomatología, se repitió la muestra, y ahí nos dio positivo”.

“El resto, los otros 36 trabajadores de la salud que estuvieron contacto directo con el menor dieron negativo”, aclaró. Y añadió que los pacientes de riesgo que estuvieron cerca del niño de tres años - no en la misma habitación- “también se los estudió y todos dieron negativo”.



Y afirmó: “Hasta ahora no tenemos ninguno que haya hecho sintomatología en aislamiento”. El laboratorio del hospital de Pediatría se cerró para descontaminar.