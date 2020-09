Agencias de viajes: "la presión tributaria es del 80 por ciento por cualquier servicio, una locura" - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 13:25hs.

Representantes de las agencias de turismo se manifestaron esta mañana en la plaza 9 de Julio de Posadas en una convocatoria para que también se adhieran los clientes, los que regularmente utilizan ese medio para viajar, para recorrer el país y el mundo.





Las agencias de viaje están muy afectadas en el contexto económico debido a las restricciones impuestas en todo el país por la pandemia del coronavirus. Héctor Dopazo, de la Asociación Misionera de Agencias de Viaje, aseguró que "estamos acá para manifestar nuestra necesidad, nuestra realidad y ver si podemos lograr algo de nuestro pedido. Esto sucede en todas las capitales de las provincias del país, esta marcha de los profesionales. La idea es tratar de que nos escuchen, que se pueda visualizar la real necesidad de nuestro sector", explicó al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.





El pedido específico es "por la implementación de este nuevo artículo que nos aplica un 35 por ciento sobre los impuestos extorsivos que veníamos soportando desde fines del año pasado", dijo Dopazo.





"Nosotros desde diciembre del año pasado tuvimos que cargar el 30 por ciento por nuestros servicios por el famoso impuesto país y a eso otros impuestos que veníamos soportando de larga data y encima ahora tenemos que calcularle un 35 por ciento que es acumulativo de todo lo anterior. Es decir, tenemos por cualquier servicio que podamos brindar en el exterior un 77 por ciento de impuestos sobre cualquier valor que podamos considerar. Esto hace que nuestra actividad se vuelva inviable", se lamentó Dopazo.





"No hay empresa, no hay sistema que soporte semejante presión tributaria... un 80 por ciento sobre cualquier servicio es una locura. Lo que pretendemos es que se revean las medidas, por lo menos que se considere al sector, que no sea el que deba soportar este tipo de cosas, son 5.600 empresas de viajes y turismo en el país que están dependiendo de esta medida. Hoy en día el 70 por ciento de esas empresas cierra sus puertas. Quedan 22 mil familias en la calle", dijo.





"Lo que estamos pidiendo es condiciones para poder desarrollar nuestra actividad. Queremos el derecho a poder trabajar. Necesitamos tiempo y previsibilidad", dijo Dopazo a Acá te lo Contamos y especificó que la "recuperación va a ser lenta, paulatina, no en 5 meses y puntualizó que con el turismo interno o regional no hay posibilidad de sostener como debe ser".