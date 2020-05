Acusan a policías por abuso de autoridad a un discapacitado

Domingo 24 de mayo de 2020 | 04:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El abogado obereño Pablo Ferster radicó una denuncia contra la subcomisaria Cristina Rojas, jefa de la Seccional Quinta de Oberá, y el oficial subayudante Diego Villalba por presunto “impedimento de contacto, abuso de autoridad en perjuicio de la salud, persecución y formación de actuaciones administrativas para agregar causas” en contra de un joven discapacitado.

La denuncia se hizo el 15 de mayo ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá por el defensor de Braian Ezequiel Melo (21), quien está detenido desde el pasado 23 de abril por supuesta tentativa de hurto.

Además de realizar un pormenorizado detalle de la situación del joven, Ferster también denunció que en la Seccional Quinta “se les perdió la droga” prescripta a su cliente, quien padece serios problemas de salud, según consta en los certificados médicos.

“Está diagnosticado con epilepsia, retraso madurativo y claramente tiene tendencias suicidas, ya que en un par de ocasiones trató de quitarse la vida y desde que está detenido envía cartas su madre indicando que se quitará la vida”, alertó el profesional.

También aseguró que las autoridades policiales accedieron a informes médicos donde se indica la medicación que su cliente debe tomar de por vida, con el necesario seguimiento médico.

Pero, según Ferster, su defendido no cuenta con la debida asistencia “por pura arrogancia policial. Se informó a la fuerza de la situación que está atravesando el joven y se le llevó el medicamento que debe ser suministrado en tiempo y forma para evitar episodios de epilepsia, pero lo único que encuentro son absurdos obstáculos”.



Perdieron los remedios

El Territorio accedió a una copia de la denuncia en la que consta que el pasado 9 de mayo el abogado de Melo se presentó en la Seccional Quinta y solicitó por tercera vez permiso para ver a su defendido, lo cual le fue negado.

“El jueves, a las 15, volví a pedir para verlo y por segunda vez me dijeron que no estaba la jefa y no podían permitirme ver al detenido. Hice cuatro veces el mismo pedido ante distintos miembros de la fuerza y en dos oportunidades le solicité al oficial Villalba que autorice mi entrada, pero me respondió de manera negativa, siendo que la orden del poder judicial es utilizar los canales tecnológicos para lograr una comunicación inmediata”, precisó.

Además, citó que la propia Corte Suprema indicó que en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid-19 se deben priorizar situaciones que no admitan postergación, como ser asistencia médica, psicológica y psiquiátrica.

“Lo que agrava el mal accionar policial de la Seccional Quinta es justamente la administración de los medicamentos, ya que no se los están suministrando en tiempo y forma, ya que el mismo sufrió varios episodios epilépticos dentro de la celda, y esto lo sabemos de boca misma del joven Melo”, indicó.



Sugestivo audio

El letrado denunció que su cliente es objeto de persecución policial, ya que tuvo acceso a un audio de WhatsApp que habría sido enviado por un policía a vecinos del barrio San Miguel solicitando que firmen un informe de concepto sobre su cliente.

También indicó que “el mismo oficial Villalba está elevando actuaciones a expedientes tratando de complicar más la situación penal de mi pupilo. La más reciente es una causa por robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor, y la cual no guarda ninguna relación con mi cliente, que no está ni siquiera sospechado de participación secundaria. Es una completa calumnia”.