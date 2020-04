Aconsejan salidas siempre que sean de necesidad vital

Martes 14 de abril de 2020 | 05:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

La cuarentena continúa. Se hace ardua para todos, pero hay quienes realmente no toleran ver afectada su rutina y lo sufren profundamente, minuto a minuto. Para ellos se han flexibilizado las salidas mediante la Decisión Administrativa 490 del 11 de abril en los términos previstos del artículo 6° del Decreto N° 297/20.

Sin embargo, es necesario detallar que, una vez más, la conciencia colectiva, la responsabilidad son la clave a la hora de implementar estos nuevos permisos.

Tal como vienen reflejando numerosas familias en el mundo, los chicos que padecen algún trastorno del espectro autista (TEA) y estaban habituados a una estricta rutina de vida, el aislamiento obligatorio a raíz de la emergencia por Covid-19 vino a desestabilizar toda una estructura de por sí difícil de sostener.

Como ya reportó este medio en varios informes, padres y terapeutas se adaptan más que nunca para poder acompañar a estos chicos y aún así, han sufrido grandes crisis en las semanas de cuarentena. “Estamos teniendo muchos problemas con los chicos con autismo en encierro. En especial los que sufren un nivel 3, necesitan mucho apoyo, terapia. Suelen tener varias actividades terapéuticas que ahora les son vedadas”, había explicado Viviana Obermann, psicopedagoga de Social Mentik.

En coincidencia, Laura Cammisi, psicóloga del Centro de día Despertares, que también se dedica a niños con esta problemática, detalló que al acrecentarse la ansiedad, las explosiones de temperamento fueron más fuertes. Porque “tenían su rutina y caminatas y para algunos es fundamental salir”, estimó.

En esta línea cabe resaltar que no todos sufren de igual manera y que más allá del diagnóstico en sí, dependerá de los rasgos de personalidad del individuo y cómo esté llevando el confinamiento. Si bien hay un grupo definido de personas con asperger, por ejemplo que se sitúan en el otro ala e incluso disfrutan el aislamiento social, cada caso será particular.

“Vos podés tener una persona con bipolaridad que está bien estando encerrada y otro que no, lo mismo con psicosis y otros padecimientos mentales”, explicó Cammisi, teniendo en cuenta que cuando el decreto habla de discapacidad, se hace hincapié en la salud mental.

“Me parece fundamental remarcar que esto es solamente para aquellos casos en los que se hace imprescindible la salida. No es ‘aprovechemos y salgamos a tomar un poco de aire’ o le decimos al terapeuta que venga para seguir fortaleciendo la motricidad fina. No, la motricidad fina la seguirá trabajando online”, destacó la especialista al enumerar que en el centro donde se desempeña, se tratan condiciones como la esquizofrenia, bipolaridad, retrasos leves, moderados y graves, parálisis cerebral y síndrome de Down, entre otros tantos.

Además, kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos y más continúan haciendo un seguimiento diario de sus pacientes, vía online, con llamados telefónicos, videos e imágenes.

“Se tienen en cuenta los casos excepcionales, pero si el chico está bien, está contenido y tranquilo no hay que cortar esa rutina”, insistió sobre la excepción.

En concordancia, el médico neurocirujano Mario Barrera, reconocido por asistir a infantes con mielomeningocele, entre otras afecciones resaltó que “me preocupaba mucho los chicos con TEA, porque sufren muchísimo el cambio de rutina, estar encerrados y eso ocasiona todo un trastorno familiar”.

Sin embargo, graficó que “el que tiene un trastorno motor, debería cumplir el aislamiento social como cualquier otra persona”.

Consultado constantemente por los padres, subrayó que, del mismo modo, los controles de rutina son postergables. “Todo el que tenga hidrocefalia, mielomeningocele o cualquier patología que tenga o no discapacidad y tiene un control, todo es postergable”, explicó. “Lo que sí les aconsejo es que no dejen de cumplir su calendario de vacunación”, agregó.