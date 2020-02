Accidente en Brasil: "Se me tiró encima y me pegó de frente"

Un reconocido médico de la ciudad de Posadas, Ramón Cerenich, se accidentó en la tarde de ayer, miércoles, sobre ruta BR-285 a la altura de la localidad brasileña de Santo Antônio das Missões, del estado de Río Grande do Sul.Según se dio a conocer, un menor de 11 años permanece en terapia intensiva y los otros cuatro integrantes de la familia misionera en Observación en el hospital Ivan Goulart de San Borja tras el siniestro."Estoy en un hospital en San Borja, tuvimos un accidente, chocamos de frente con una camioneta que venía en contramano sóla y no se corrió. Me corrí yo al otro carril, se me tiró encima, me pegó de frente y volcamos", dice el médico en un audio difundido.Además en el audio manifiesta, "chocamos a unos 30 kilómetros de acá, volcamos en un barranco al costado de la ruta. Estamos todos golpeados, lastimados pero bien".En diálogo con El Territorio, el titular de la Red de Traslados de la provincia de Misiones, Gastón Roux puntualizó que esperan la evolución de los pacientes para proceder al traslado al hospital pediátrico Fernando Barreiro de la capital misionera del menor, "allí estará en terapia intermedia luego de la cirugía abdominal a la que fue sometido. Está en terapia intensiva pero está estable".Por su parte, los otros cuatro integrantes de la familia se encuentran en Observación en la espera de ser dados de alta en las próximas doce horas.Según se dio a conocer la familia misionera, que regresaba de sus vacaciones cuando resultaron lesionados cuando el auto en el que viajaban impactó contra una camioneta. Según consignó el sitio Radio Progreso, el siniestro ocurrió ayer alrededor de las 18, cuando por causas que se tratan de establecer, colisionaron frontalmente un Audi Q3, en el que viajaba la familia posadeña, y una camioneta Toyota Hilux.Los heridos fueron socorridos por el cuerpo de Bomberos y fueron derivados al Hospital de San Borja.Los conductores fueron sometidos al alcotest que arrojó resultado negativo.