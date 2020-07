Yoga y deporte, una buena combinación

Lunes 27 de julio de 2020

Beneficios de alto rendimiento Enfoque de la atención

Aplicar yoga al deporte mejora la capacidad para prestar atención, tanto a la hora de mantener un estado de alerta como cuando se utiliza la atención selectiva. Reduce los tiempos de reacción del individuo y además es beneficioso por lo mucho de estimulante que tienen ambas prácticas. Mayor relajación

Gracias al deporte en combinación con esta disciplina, no sólo se obtiene una mayor relajación, también una reducción de los tiempos en cambios de estado. Es decir, que el deportista será más rápido a la hora de pasar de una situación tranquila a otra más estimulante y viceversa: serán más dinámicos. Aumento de la concentración

Dada la necesidad de concentración que requieren el yoga y otras actividades deportivas, su práctica hace que esta aumente. Esto facilita a estar más atentos en horas de trabajo, lectivas o incluso en una conversación entre amigos o familiares. Regulador de la ansiedad

Una combinación de deporte y yoga es un escenario perfecto para practicar el control de la ansiedad. Se aprenden técnicas respiratorias que ayudarán a pasar los malos tragos. Además, el gasto de energía que conlleva también será útil para rebajar niveles de tensión. Ventajas físicas

Como es lógico, también hay un componente físico. Es decir, que practicar deporte en combinación con yoga mejorará mucho tulasalud y tu bienestar. Cuanto mejor se vea el cuerpo y mejor se encuentre del deportista de salud, más sencillo le será afrontar el día a día en los entrenamientos.

La cuarentena sacó a flote la necesidad de tener estabilidad en cuerpo y mente para afrontar días inéditos debido a la pandemia, el yoga es sin dudas un alivio para quienes lo practican y este arte milenario es bienvenido y hasta está arraigado ya hace varios años, en los planes de entrenamiento de las máximas figuras del deporte nacional y mundial.“La relajación en la acción es un punto importantísimo de los que nos han comentado algunos deportistas. La clave es el ahorro de energía que podés hacer a través de esa relajación, a veces en el público está malentendido de que si te relajás no rendís”, explica Eda León bicampeona mundial de Yoga Artístico en el año 1994 y Yoga Deportivo (en ese mismo año), entrenadora y jueza de yoga deportivo.Eda con sus 31 años de experiencia y al frente del Instituto Anahuel Todoarte señaló que desde el inicio de la pandemia las personas, incluso ex alumnos, volvieron a las clases del instructorado de yoga de manera virtual y muchos de ellos son deportistas consagrados como la luchadora Claudia Cabrera, que reside en Río de Janeiro.“Desde el comienzo de la cuarentena tratamos de mantener contacto con todas esas personas que quedaban viviendo solas y después empezamos a hacer videos gratuitos Facebook e Instagram para que pudieran acceder a ellos en momentos y horarios que quisieran hacer la práctica. Después ya encaramos las clases online que son todo un descubrimiento gracias a que tenemos hijos jóvenes que nos impulsan a amigarnos con la tecnología”, señaló la gran maestra -Mahacharini- en yoga.Y agregó que “habíamos tenido alumnos de instructorado que viajaron a Barcelona y Brasil, como Claudia Cabrera que es embajadora de la lucha y que dejaron trunca la educació, fue una gran alegría para ellos saber que hacemos las claes online y es descubrir que nos podemos tocar sin estar personalmenete”.La diferencia marcada en los deportistas destacados que también practican yoga, se traduce en entrenamientos mejor aprovechados, buena concentración y evasión de la presión en una competición. “Cometer menos errores que sus contrarios, camino que nos acerca al éxito”, resalta Lucía Liencres una instructora española que se aboca a compatir su experiencia en la combinación del yoga con en el alto rendimiento.Esta disciplina ayuda a conocer tanto el cuerpo como la psiquis, algo imprescindible para los deportistas de elite, pero en el yoga mismo existe la rama deportiva que también tiene a Eda León como impulsora, pero apuntando más a la autosuperación.“Ser competente empieza por uno mismo y eso lo tiene que tener presente no sólo el deportista sino el entrenador, porque la presión del medio y más cuando trabajás con niños, es grande e incluso por los mismos padres, y pasa por que se gane no de que participe solamente. Pero el objetivo es encontar en la accción la relajación y ésta se es dada cuando se encuentra el disfrute y el agradecimiento por cada momento en la actividad”, explicó la reconocida yoguista.“En el yoga deportivo, por ejemplo, se realizan posturas que necesitan mucha flexibilidad y equilibrio, y hay un otro que está mirando como competidor también y después se da que pregunte ¿y cómo hiciste eso? y a lo mejor al otro le salen mejor otras posturas y se logra un compartir que es para el desarrollo de ambos y en definitiva ese es el juego limpio”, reflexionó Eda.Uno de los que lleva adelante esta práctica y con notoria mejora en su juego, es nada más y nada menos que Novak Djokivic: “Hay un método importante que utilizo para conservar mi nivel de energía, incluso cuando se filtran sentimientos negativos. Practico yoga y meditación diariamente y es tan importante como el entrenamiento físico”.Es que el yoga les resulta clave a los atletas para poder afrontar las interminables jornadas de juego, la presión y la necesidad de estar concentrados durante largos periodos de tiempo.“Hoy en día al lado del psicólogo deportivo también está el docente del yoga y cada vez más deportistas están teniendo como apoyatura las herramientas que puede brindar el yoga. Para muchos al iniciarse en este camino, hay todo un cambio en la forma de encarar las cosas”, explica Eda.Y para finalizar la Gran Maestra resalta que “la regla general para nosotros es dar lo mejor que puedo hoy, aquí y ahora, disfrutando y agradeciendo. Hay que buscar encontrar el límite saludable y no es muy fácil... requiere de mucha autodisciplina y y conocimiento para poder estar en el límite justo donde no cabe la lesión”.