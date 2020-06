Wilson Acosta: “En Argentina no está valorado el vóley”

Túnez y una escena que quedará marcada

El Mundial U19 de Túnez será una marca en la historia del Wilson Acosta. El misionero tuvo un gran torneo y se colgó la medalla de bronce, pero más allá de lo deportivo, el país africano impactó al joven. “Túnez es otro mundo distinto. Me explotó la cabeza con su cultura”, confesó el de la Tierra Colorada. “Me llamó la atención el machismo que hay ahí. Es increíble. La mujer allá es un objeto de reproducción”, reflexionó Wilson. Pero hubo un hecho que para el joven deportista marcó la vida que padecen muchas mujeres y cómo son tratadas por los hombres. “Tuve una escena que me quedó marcada. Yo justo bajaba en un ascensor y subió una pareja. La mujer estaba totalmente tapada, solamente se le veían los ojos, y el marido no dejaba de mirarme para que no mire a la mujer. Fue re feo. Te miran como que te van a clavar un puñal”, recordó. Más allá de ese momento incómodo, pero que le dejó ver al misionero una realidad muy diferente a la que se vive en Argentina, Túnez le trae gratos recuerdos por lo obtenido con la selección nacional.