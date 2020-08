Wellbach sobre Ley de Asistencia al Turismo: "debemos ir por el salvataje de las empresas"

Viernes 14 de agosto de 2020 | 12:50hs.

El Senado de la Nación dio media sanción, por unanimidad, a una iniciativa de consenso entre todos los bloques para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus.





Ricardo Wellbach, diputado nacional quien forma parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nació, se refirió al respecto y de los aportes que han hecho al proyecto de ley, "creemos que podemos enriquecer aún más el proyecto que ingresó al Senado y dar una buena ley al sistema. Viendo el escenario próximo en función de las cosas que dijo el Presidente con respecto a la vacuna que no la vamos a tener en dos meses sino en vistas del primer semestre del año que viene, mientras no la tengamos debemos que controlar la pandemia como lo venimos haciendo, se está haciendo difícil y tenemos que pensar en el salvataje de las empresas y no en la generación de dinero"





"En Misiones hemos tenido buena experiencia con el turismo interno que se movió con mucha ocupación pero un día o dos de la semana genera muy poco, es muy poco, entonces se irá sosteniendo los ATP para el salvataje de las empresas, cuestiones de aportes patronales y todo lo impositivo. Se tendrán que alargar los plazos porque es muy difícil la situación, además se está hablando del turismo de verano y hay perspectivas en los lugares que cuentan con playas, debemos trabajar en base a eso y el Ejecutivo Nacional tendrá que realizar sus aportes al Ministerio de Turismo de Nación", aclaró.





Ley de Pymes

El diputado nacional además se refirió a la importancia que tiene que se aplique el artículo 10 de la Ley de Pymes, "es una vieja lucha de los misioneros, nosotros decimos que federalismo es tener en cuenta la realidad de cada lugar, debemos mantener la frontera cerrada por la pandemia pero luego debemos ir por la reglamentación del artículo que nos permitirá tener una igualdad de condiciones con los países limítrofes".





"Aquellos que tiene un nivel impositivo más bajo es difícil competir con ellos y nuestros comercios siempre están en inferioridad de condiciones, debemos seguir batallando con eso pero antes que se abra la frontera tenemos que conseguir que se reglamente esta Ley de Pymes. Nosotros tenemos cerrada la frontera y obviamente que no está en condiciones óptimas pero podemos revitalizar nuestro consumo y cuidarlo", recalcó.





Finalmente dijo que si en etapa de pandemia el comercio funcional bien, "fuera de ella tiene que funcionar mejor. Yo creo que el sector de la electrónica debe ser importante porque en Posadas siempre ha tenido dificultades, en este momento si el dinero queda en algunos rubros va a otro y queda aquí el dinero, se dinamiza de una mejor manera todo el sistema".