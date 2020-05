Vive en Francia, busca a su madre biológica y cree que puede ser misionera

Lunes 4 de mayo de 2020 | 17:43hs.

Laure Gleize tiene poco más de 50 años y decidió buscar por este lado del mundo, el de Misiones, el de Posadas, los orígenes de su vida, buscar a su madre biológica. Lo cuenta claramente.







"Mi nombre es Laure y hace cuatro años, mi madre me dijo que había sido adoptada como mi hermana mayor. Un secreto que mis padres adoptivos guardaron 49 años. No fue un shock porque en el fondo lo sabía. Desde que tenía 10 años, le hacía muchas preguntas a mi madre sobre mi nacimiento, por qué habían esperado tantos años para tener hijos, por qué no me parecía a mi hermana, a mi madre, tan típica y tan rubia... Toda mi vida me he sentido flotando como la sensación de estar de la nada sin identidad...".





Y para Laure ese anuncio fue un alivio, por fin sabía de dónde venía. Por fin podía "aterrizar" y "estampar mis pies en una tierra que ciertamente me era desconocida pero que podía reivindicar, ¡Argentina!".









"Con sólo mi certificado de nacimiento donde está escrito que habría nacido el 17 de febrero de 1967 en avenida Estado de Israel y el nombre de una partera Irma Ofelia Gibezzi, nos hemos comprometido a listar todas las clínicas, los hospitales. Podría haber nacido en una clínica u hospital que podría haber estado cerca de donde vivían mis padres. Avenida Estado de Israel puede ser un lugar donde se llevan a los bebés en adopción para presentarlos a sus futuros padres adoptivos. No estoy segura de haber nacido el 17, puedo haber nacido antes. Porque mi partida de nacimiento es falsa. Aparece el nombre de mis padres adoptivos como mis padres biológicos. Para los expatriados, entonces era muy fácil encontrar bebés a cambio de dinero.







"La tarea es ardua, ya que evidentemente no sé nada de mi madre biológica si venía del centro de Buenos Aires, de los suburbios o de otras provincias, como se hacía en la época en que las madres venían a Buenos Aires para dar a luz. No sé si me abandonaron, si me robaron o si le hicieron creer a mi madre que estaba muerta..."







También hicieron contacto con organismos en Buenos Aires (Defensio del Pueblo, RETIB, Registro Civil), detalló la argentina que vive en Francia.







Asegura y agradece que escucharon su historia y le dijeron que iban a investigar y que debía estar preparada para volver a Buenos Aires. También se reunieron con personas de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. "Luego nos fuimos cansados, pero llenos de esperanza".







Ser franco argentina









Laure dice no rendirse. Que hizo una prueba de ADN por Family Tree, volví a llamar a sus amigos de Facebook, pasado un mensaje en la radio Camino de Identitad Biologica (Class FM) y ahora se dirijo a la prensa, porque puede ser la posibilidad de llegar a un gran número de personas.







"La historia de un bebé convertido en un adulto que tiene una buena infancia, una hermosa adolescencia llena de amor, una vida privilegiada, un marido, dos hermosos hijos pero hace 4 años esta vida se oscureció por la revelación de este secreto. Esta revelación tuvo consecuencias sobre todo para mi salud", reveló Laure.







El anuncio de este secreto puede haber desencadenado una enfermedad que afecta al sistema neurológico. Esto es lo que me impulsa hoy ha encontrado la verdad por todos los medios







"Esta es mi historia, una francesa buscando sus orígenes", dice Laure Gleize y su búsqueda llegó hasta Misiones.



Según Laure sólo le llevó unos meses sentir el deseo de encontrar a su madre biológica y descubrir sus orígenes, "de los que mis padres me habían privado. Con la ayuda de mi marido, hemos trabajado desde Francia creando una página de Facebook y publicando mi historia con la esperanza de que la gente nos ayude. Nos contactaron rápidamente personas maravillosas que nos compartieron en su página de Facebook mi testimonio y mis fotos. ¡Actualmente tengo 217 amigos argentinos!Laure salió hacia Buenos Aires en noviembre de 2018, fecha en la descubrió su país, "de mi ciudad qué emoción. La semana fue intensa, encuentros con gente excepcional y de tal amabilidad. Caminamos mucho, mucho nos encontramos e intercambiamos. Un organismo fue de gran ayuda, la Oficina de Derecho Humanos del Registro Civil de la Universidad de Buenos Aires, especialmente Mercedes Yañes y Cecilia, dos personas extraordinarias"."Seis meses después, Cecilia de la Oficina de Derechos Humanos del Registro Civil, nos envió un correo electrónico para informarnos que había encontrado posibles nacimientos de niñas pequeñas que nacen entre el 1 y 17 de febrero. Volvemos en agosto de 2019 para un segundo viaje. De nuevo, una semana muy intensa para ir a las diferentes direcciones, con la ayuda muy valiosa de un amigo Mario, tratando de ponerse en contacto con las familias, pero por desgracia esto no ha tenido éxito. Y otra vez de regreso a Francia. En diciembre de 2019, dirección París para una cita en el Consulado de Argentina en Francia para obtener la doble nacionalidad, así que soy franco-argentina".