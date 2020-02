Vecinos de Tacuarita cortaron la ruta en reclamo por la falta de agua

Sábado 22 de febrero de 2020 | 11:47hs.

En la mañana del sábado los vecinos del Barrio Tacuarita realizaron una manifestación en la ruta 12, a la altura del Parque de la Ciudad, en reclamo a la falta del servicio de agua que dicen sufrir desde hace ya varios meses. Según afirmó Patria Andre Nuñez (41), vecina del barrio, “hay familias que llevan tres meses sin agua y hay otras que llevan seis meses”.Asimismo, comentó que la situación del barrio es crítica, según detalló en los últimos días “algunos vecinos llegaron al punto de tener que comprar el almuerzo todos los días porque no pueden lavar los platos o tener que ir al autoservicio para hacer sus necesidades biológicas”.En cuanto al servicio de agua que actualmente poseen, los vecinos se abastecen de un pozo que les provee otro vecino pero la bomba no les alcanza para abastecer a todo el barrio. La solución que les brindan, es la visita de “un camión del Eprac de 20 mil litros, que viene cada dos días, dos veces al día y que ahora nos informaron que va a volver recién el martes otra vez”, pero ese camión no es suficiente por lo que tienen que buscar otras alternativas como comprar el agua, “pagamos un camión que cuesta dos mil pesos y dividimos con los vecinos” afirmó.El principal motivo de la manifestación consiste en el pedido para unirse a la red de agua de la ciudad, “queremos pagar el servicio, no estamos pidiendo nada más que el servicio de agua que todo ser humano se merece” expresó. Sin embargo, estos reclamos llevan ya varios meses, pero “la comisión de agua no nos da una respuesta coherente, tampoco la presidenta del barrio”.Si bien hace unas semanas atrás hubo un principio de acuerdo, que consistía en que los vecinos abonarán 1500 pesos, para realizar las perforaciones necesarias para culminar con la problemática, pago que según los vecinos finalmente se efectuó, la respuesta fue solo unas pocas perforaciones que solucionó el problema de unos pocos.Finalmente, Patricia no dio detalle de hasta cuanto duraría el corte pero afirmó que cuentan con el apoyo de Gendarmería y la Policía Provincial siempre y cuando sus reclamos sean pacíficos.