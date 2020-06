Tejerina: "Hay que empezar a trabajar ahora que comenzó la temporada otoño-invierno"

Viernes 5 de junio de 2020 | 15:00hs.

A medida que el país enfrenta la pandemia por coronavirus, también debe lidiar con la peor epidemia de dengue, marcando un nuevo precedente histórico. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que tiene su epicentro en Misiones, teniendo en cuenta que es la segunda provincia con mayor incidencia de casos, esta vez también golpeó fuertemente al centro de la geografía argentina.





El Boletín Integrado de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la Nación, publicado el martes pasado, destaca que los casos de dengue en el país son hasta nueve veces más que en 2017, 2018 y 2019.





“El número acumulado de notificaciones hasta el momento para la temporada 2019/2020 es entre 7,5 y 9 veces más que lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. Para la temporada 2019-2020, el número de casos sospechosos notificados por semana hasta la semana uno de 2020 se había comportado de manera similar a lo notificado en las dos temporadas previas. A partir de entonces y hasta la semana once se nota un fuerte ascenso en el número de notificaciones, siendo muy superior a los dos años previos”, remarca el documento oficial.





Fabricio Tejerina, biólogo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y se refirió a la situación en la provincia de Misiones destacando que, "no me veo sorprendido pero si se dio la extensión de la enfermedad en un montón de provincias que no habían tenido casos durante el 2016, han tenido ahora durante 2020 como por ejemplo La Rioja que reportó 5 mil casos y en Misiones con bastante historia reportó 10 mil".





"El dengue es un problema de momento que no es casual ni es que no estaba contemplado que iba a ser así, desde el 2009 trabajo en Posadas con el tema del Aedes Aegypti y vengo diciendo que si no se hace lo que se tiene que hacer va a seguir aumentando porque es lo que pasó en Centroamérica, América del Sur y ahora el ConoSur", dijo.





Además sostuvo que existe un subregistro en relación a las estadísticas de la enfermedad y que el número difundido se tendría que multiplicar por diez, "entonces se llegaría los 100 mil afectados por el dengue, porque sin un buen registro no se va a tener una buena resolución del problema porque probablemente se minimice o no se dé la importancia como también se da con los muertos, es importante empezar a mejorar porque es un problema de todos si no contamos con estadísticas reales".





"Muchas veces complica causas preexistentes como las enfermedades de base pero más allá de eso es importante la estadística para comparar la situación en cada provincia. Según la OMS si hay circulación del virus del dengue toda persona con síntomas compatibles ya se considera como positivo, no hace falta la confirmación del laboratorio", afirmó.





Tejerina, que estudia el comportamiento del mosquito transmisor del virus, alertó que desde el año 1997 comenzaron los casos y se habla de tomar medidas pero nunca son concretas, "lo que tiene el dengue es que parece muy sencillo que sin mosquito no está la enfermedad pero nos está interpelando como sociedad para saber qué hacer con las cosas en desuso, porqué tener agua es un lujo, porqué nuestra forma de descartar las cosas, porqué la educación formal no ha tomado un programa con respecto a enfermedades vectoriales, porqué no hay seguimiento, o juntarnos como vecinos para limpiar y no tener criadero porque se habla que Misiones es zona de frontera pero si se hacen las cosas bien seguramente podrán venir las personas que quieran pero si no hay mosquitos que le piquen no va a haber circulación".





"El mosquito es el segundo animal más investigado después del hombre así que lo que hay que hacer es financiar a gente técnica para un trabajo de hormiga, despacio, en un país que se valora muy poco la prevención, tenemos que tener programas no campañas, coordinar es por ello que es una cuestión que nos interpela en todos los sentidos", enfatizó el especialista.





A su vez recordó que los mosquitos utilizan como estrategia la reproducción para su supervivencia y "se van adaptando a diferentes situaciones y una de ellas es cuando toman forma de huevo. Lo que hay que empezar a hacer es trabajar ahora que comenzó la temporada otoño-invierno pero es importante que los programas duren todo el año y más ahora con el frío para acentuar la lucha contra el dengue".