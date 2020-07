Springsteen publicó un disco en vivo que fue furor en el 94

Jueves 9 de julio de 2020

Bruce Springsteen publicó el material en vivo de un show que dio junto a ‘The E Street Band’, en el First Union Center de Philadelphia. Los fans lo podrán comprar en la web del artista.

‘Streets of Philadelphia’ se grabó el 25 de septiembre de 1999, en el último show de Bruce Springsteen de los seis que brindó en la ciudad. “Una memorable aventura. El set de 22 canciones comienza de manera asombrosa con el esperado regreso de ‘Incident On 57th Street’, tocado por última vez en diciembre de 1980”, resaltó el rockero. ‘Fever’, ‘Blinded by the Light’, ‘Born To Run’, ‘Thunder Road’ y ‘Atlantic City’, son algunos de los clásicos que se podrán disfrutar en este esperado disco.

La canción que le da nombre al trabajo fue un éxito en 1994 y vendió 8 millones de copias en tan sólo un año.

Springsteen la tocó en algunas ceremonias de entrega de premios, como los Oscar, en los MTV Video Music Awards (1994) y en los Premios Grammy (1995). El músico la dejó de incluir en algunas giras de fines de los 90. Sólo formó parte del repertorio en pocas ocasiones.